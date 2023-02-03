全家戶頭剩500...母跟2兒陳屍家中一個月　鄰送加菜金驚揭悲劇

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區3日傳出人倫悲劇！一家4口只剩父親獨活…母親跟2個兒子瘦成皮包骨陳屍家中超過一個月，警、消破門發現3人乾屍，而當時父親正在吃粥。據了解，該家人都靠父親的儲蓄過活，直到上月過年之前，戶頭只剩約500元，鄰居得知狀況還直接掏出2千元當加菜金，沒想到仍發生悲劇。

▲新北中和人倫悲劇！一家四口中的母親和2個兒子陳屍家中，遺體已經風乾。（圖／記者陳雕文翻攝）

鄰居表示，該戶人家住在4樓及頂加很多年，84歲老父親在年輕時從事裝潢業，跟妻子領養一男一女後生下一子，家境還不錯，但多年前老父親出現失智的症狀，開始忘記周邊的人事，而女兒早已嫁去龍潭，因此改由79歲母親（家管）跟有正常工作的52歲小兒子一同照護家人。

但數月前連小兒子也出現身心障礙的症狀，失去工作及自理的能力，因此只剩母親一肩扛起照護全家的責任，但半年前母親在公車跌倒受傷，也出現移動困難的情況，外出買菜只能一拐一拐地走，悲慘生活令人不禁搖頭感嘆。

▲一家4口只剩失智父親生還，母親跟2個兒子陳屍多日被發現。（圖／記者陳雕文翻攝）

鄰居2天前看到老父親坐著輪椅，手拿存摺去刷簿子，後來老父親還說，現在戶頭只剩500元，真的不知怎麼辦了，鄰居動了憐憫之心，掏出2千元給老父親，想給他當加菜金。

但鄰居越想越不對勁，因為一般都是母親出門，為何會讓失智的老父親外出，後來鄰居又想到，已經很久沒有看到該家人，直覺有異通知里長，里長再協助報案，人倫悲劇因此曝光。

警消人員到場時，父親剛煮好一鍋粥，在家中客廳坐在輪椅緩慢地吃著，而2個兒子也陳屍客廳（一人倒地一人倒在沙發），至於母親則是陳屍在頂樓加蓋的臥室床上，3人死亡時間約1個月，死因待查。而這段日子，失智的父親每天一臉茫然地煮粥，自行料理三餐。

社會局表示，案家為一家4口同住，每個月領取萬餘元低收及身障等補助；社工於去年主動聯繫案家，詢問是否需要長照及輔具資源，當時精神狀況尚正常的小兒子表示暫無需要，社工後續提供相關資訊，表示若有任何需要可隨時向社會局聯絡。

社會局還說，案家的確切死因已由檢警進行調查釐清中，本局將主動全力協助喪葬費用，社工也已聯絡上非同住的女兒討論後續父親相關照顧事宜。