裝置藝術成越野單車場！　外籍男騎上旗津貝殼牆...民眾制止也不理

記者許宥孺／高雄報導

高雄旗津海域的裝置藝術「海珍珠」是當地知名地標，由台法兩國藝術家攜手打造，斥資千億元。沒想到近日竟有外籍遊客把貝殼當作競技場，在貝殼蜿蜒的牆上飆單車，造成外觀刮損。警方表示，將調閱監視器畫面釐清，目前會加強巡邏密度。

▲外籍男子把裝置藝術當競技場。（圖／民眾提供）

有民眾向《東森新媒體ETtoday新聞雲》投訴，表示2日下午5點多，有一群腳踏車愛好者在旗津貝殼公園藝術裝置停車聊天，突然看到幾名外國年輕人，竟然騎腳踏車往大貝殼裝置藝術飆上去，還以為是競技滑坡場，此行為相當可恥，後來經台灣遊客勸導他們也不以為然。

▲一群外籍男子破壞裝置藝術，有民眾在旁錄影。（圖／民眾提供）

根據民眾提供3段影片可看到，2名男子分別騎乘單車，從遠處加速飆上貝殼牆，再迅速轉向溜下去，造成巨大聲響，吸引許多遊客觀看，有人錄影拍照，最後有人看不下去，出面制止，這群外國人才離開。

轄區鼓山分局表示，中洲派出所於昨(2)日下午5點28分獲報，在旗津區貝殼館的大貝殼「黃金海韻」遭人毀損。員警到場據目擊民眾表示，一群外籍小孩騎乘腳踏車，將大貝殼當作極限場地把玩後離去，造成外觀刮損，警方將刮損情形拍照後調閱監視器畫面釐清，目前將設置巡邏箱，加強簽巡密度，如果掌握身分，也將追究毀損刑責。