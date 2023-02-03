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雲林消防局獲贈價值萬元美金救災設備　提升草嶺山區救災能量

▲國際獅子會基金會LCIF補助一萬元美金經費，擴充草嶺義消分隊救災裝備，以強化草嶺地區的救災量能。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國際獅子會300-D1區藉由國際獅子會基金會LCIF補助一萬元美金經費，擴充草嶺義消分隊救災裝備，以強化草嶺地區的救災量能。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國際獅子會300-D1區今（3）日捐贈雲林縣消防局捲式擔架、全身式吊帶、救援背包等山域搶救、特種災害搶救用裝備一批總價值超過一萬美金，由國際獅子會300-D1區總監施松吉代表捐贈、縣長張麗善代表受贈，國際獅子會300-D1區災害警覺委員會主席杜宜展、消防局長林文山、文化觀光處長陳璧君等人觀禮。

雲林縣消防局長林文山表示，草嶺道路整修有成，遊客增加，災害搶救需求提高，感謝獅子會300-D1區捐贈救災器材，提升當地救災能量，使遊客與居民安全更有保障。草嶺消防小隊去年共接獲92件救護案，其中山域搶救有3件，有了這批器材奧援，可縮短救助時間，提升救援效能，遊客、居民、警消、義消安全更有保障。

▲國際獅子會基金會LCIF補助一萬元美金經費，擴充草嶺義消分隊救災裝備，以強化草嶺地區的救災量能。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲捐贈儀式由國際獅子會300-D1區總監施松吉代表捐贈、縣長張麗善代表受贈。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善指出，縣府近年積極發展草嶺地區觀光，改善交通環境，遊客愈來愈多，不過，隨著遊客增加，意外災害的次數也隨著增加，縣府3年前成立草嶺義消分隊讓居民與遊客安全更有保障，今天再獲國際獅子會300-D1區捐贈這批救災器材，救災能量與效能更上層樓。她代表雲林縣的鄉親感謝國際獅子會300-D1區施松吉總監所帶領的團隊大力幫忙。

施松吉總監表示，雲林縣草嶺地區因為交通恢復順暢帶動草嶺的觀光，建立完善的消防安全守護網，就近保護鄉親及外來旅客遇上緊急救護案件時，能快速得到救援，此次藉由國際獅子會基金會LCIF的補助經費，擴充草嶺義消分隊救災裝備，以強化草嶺地區的救災量能，希望藉此拋磚引玉，讓更多企業及善心人士共同關心防救災工作。

▲國際獅子會基金會LCIF補助一萬元美金經費，擴充草嶺義消分隊救災裝備，以強化草嶺地區的救災量能。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣消防局獲贈捲式擔架、全身式吊帶、救援背包等山域搶救、特種災害搶救用裝備一批總價值超過一萬美金。（圖／記者蔡佩旻攝）

 

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