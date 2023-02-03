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在家顧孩「開銷全AA」被逼跟娘家討　尪1舉動她心寒：我好不孝

▲▼鑽戒,求婚,結婚戒指,戒指,婚姻,訂婚。（圖／免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻崩潰表示，老公在婚前相當大方，怎料婚後完全變了一個人，尤其是在她生完孩子，對方竟要求房貸、生活開銷全部AA制，就算她在家顧孩也沒有商量的餘地，更逼她向娘家討錢。

女網友在「匿名2公社」發文吐苦水，「如果身邊有非常摳的另一半，你們會怎麼樣？婚前對方是非常大方的，出門約會吃飯全都請客，甚至過年還會包紅包給我；但婚後就變了，尤其是生完小孩後，什麼都要求AA，房貸、水電瓦斯、生活開銷等。

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人妻坦言，因為要照顧孩子，沒辦法上班也沒收入，但先生全然不予理會，還要求她跟娘家要錢，而她只能硬著頭皮求救，「他沒有不良嗜好，不菸不酒不賭，也很努力工作，很有投資頭腦，但總覺得他似乎只愛自己，把我當作免錢台勞使喚。」

▲寶寶,女兒,女寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

她不禁感嘆，「沒日沒夜的照顧小孩、打掃、切水果，做不好還會被罵，他甚至出門吃飯，打個電話訂位都使喚我做，還不得拒絕，只要一拒絕馬上翻臉，為了家庭和諧，我一直忍耐。」

更離譜的是，小倆口跟娘家父母吃飯，一向都是爸媽請客，但當爸媽搭他的車，先生竟會開口討油錢，且一次都是1、2千，這舉動讓她非常難受，「我懂父母總是怕女兒嫁出去受委屈，但有時候真的覺得自己好不孝。」

對此，網友們一面倒勸離婚，紛紛表示「我的狀況沒有妳嚴重但也差不多，所以我離婚了」、「快離吧！我從來沒跟人講過這種話，如果真是妳說的這樣，快跟他切斷任何關聯吧」、「不離婚等警察嗎」、「不知道這有什麼好想的，遇到這種咖，不趕快想怎麼離婚，難不成還想感化他啊」、「問了就是建議離婚」、「這還不跑是在哈囉，不值得留戀」。

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