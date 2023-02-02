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孕妻被騙1萬　他怒找詐騙集團「一招要回8萬」結果慘了

▲▼交友軟體上的詐騙事件層出不窮。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲潘姓男子主動聯繫詐團想為受騙妻子討公道，結果也淪為詐欺案被告。（示意圖／WUNDERSTOCK）

記者劉昌松／台北報導

潘姓男子原本和妻子開心等著迎接新生兒，沒想到妻子上網貸款時遭詐騙1萬元，潘男為討回公道，找上同1組詐團，佯稱可提供帳戶使用，等詐團從其他被害人那裡騙得8萬元入帳後，潘男馬上轉匯到妻子戶頭，不給詐團，結果潘男和妻子都被依共同詐欺罪嫌起訴，台北地院考量潘男犯罪動機，給予緩刑3年的自新機會。

判決指出，潘妻是在2021年8月間，因生產期將屆卻缺錢，上臉書瀏覽找到「OK忠訓國際」可代辦貸款，並依指示先支付1萬元代辦費用後，就再也連絡不上對方，潘男得知妻子受騙，馬上也透過網站與「OK忠訓貸款中心」聯繫，並與暱稱「謝秉儒-OK-忠訓貸款中心」的不知名人士互加LINE好友，說明如何提供帳戶資料。

潘男把自己的身分證和一銀存摺給對方後，等到10月間，詐騙集團另外以佯裝外甥女缺錢買房的騙術，向其他被害人訛詐8萬元，並匯入潘男戶頭，潘男得到消息後，立刻將錢分5萬、3萬轉入妻子的2個戶頭，並立即提領5萬現金，且拒接詐騙集團的電話。

潘男以為這樣是在幫受騙的妻子討公道，但被騙了8萬元的被害人報案後，檢警循線查出潘男與潘妻帳號，將夫妻倆都依詐欺罪移送並提起公訴，潘男完全坦承犯行。

法官認為，潘男在妻子受騙後，明知提供帳戶給「OK忠訓貸款中心」可能被作為詐騙使用，因此認定他與詐團屬於共同詐欺犯，但考量潘男的犯罪動機，與一般單純的詐騙集團不同，且與被害人達成調解，因此判處徒刑6月，但給予緩刑3年的自新機會，條件是緩刑期間付保護管束，並接受5場法治教育課程。至於潘妻涉案部分另行審理。

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