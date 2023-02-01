　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老公停機4年！求恩愛被回「買黃瓜給妳」　人妻崩潰：好悲哀

▲▼夫妻吵架,吵架,離婚,滑手機。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲生了小孩之後，人妻已經4年沒有性生活。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

婚後有了愛的結晶，沒想到老公卻再也「無欲無求」，讓她超崩潰！一位人妻在「匿名2公社」抱怨，自從生了小孩之後，夫妻倆就沒了性生活，甚至長達4年都沒恩愛，最近她真的受不了、要求「交功課」，不料先生居然給她1建議，讓人妻直哭「這樣家庭有什麼意義？」引發熱論。

人妻文中透露，「自從生了小孩後，就沒有性生活，已經4年都沒有」，最近開口跟老公要求，得到的回覆讓她超傻眼，「老公居然跟我說，要買一根黃瓜給我用。」原PO就直呼其實挺不爽，暗暗做了1打算，「用完不洗就做成涼拌小黃瓜給他吃。」最後她也忍不住下hashtag，一下猜測「#外面應該有人了」，一下哭怨「#家庭主婦的悲哀」、「#這樣家庭有什麼意義」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出引發討論，「哈哈哈不好意思，很淒涼，但是小黃瓜有點好笑」、「從今天開始餐桌上只有小黃瓜，涼拌小黃瓜、黃瓜沙拉、小黃瓜炒蛋、炒小黃瓜等等」、「當妳懷疑他外面有人的時候……請自信一點，把懷疑兩個字拿掉」、「他該不會轉性向了？」

其中，許多人秒勸離婚，贊同性生活不能不對頻，「哇……4年欸！可以離婚了」、「很瞎很扯，生完就沒有性生活，還要這段婚姻幹嘛？換人比較快吧」、「受不了沒有性生活的，我一率建議離婚」、「我老婆也在前往出家的路上了吧！她都不知道我他X快餓死了」、「沒有性的愛情，真的沒有堅持下去的意義。」

ET快訊
戒指拿不掉！　白癡公主「手腫脹發紫」網嚇喊：好可怕
日本飲食店「有新規定」！　原因長知識
正妹到處睡男人　本尊身分曝光太驚人！
遭「小玉」換臉變A片女主角　正妹模特兒獲賠60萬
又要變天了！　雨彈來襲「北台3區最濕」
泡麵加「1小物」湯頭大升級　吃貨驚：頭一次看到

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不只屬兔！姓名有「這些字」也犯太歲　菜市場名愛注意

室內準備脫口罩！專家籲2周檢視一次高風險場所　最快6月後全面解除

超怕型男老公「晚上撲過來」　人妻寧看A片！冷感嘆：可以離婚嗎

環保署將調整空污費率！估年減1.5萬噸排放　強化污染減排經濟誘因

免停紅燈！西濱快23處平交路口「砸277.82億元立體化」　118年完工

明變天！雨彈來襲「北台3區最濕」周六雨區更廣　放晴時間曝

日本飲食店「門口1貼紙」好謎：未滿20歲不能進　原因長知識

老公停機4年！求恩愛被回「買黃瓜給妳」　人妻崩潰：好悲哀

孩子輸不起耍賴哭鬧　專家建議：不要過度理會「只需靜靜陪伴」

這縣市醫療補助「最高3萬」！2月新制上路　耗水費開徵每度多3元

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

調皮爸模仿汪喘氣呼吸　哈士奇0表情看傻眼XD

王大陸告白蔡卓宜：會陪妳一輩子❤　遺憾母親不在了…她對天喊「媽媽」

玩太嗨！３男列車到站睡死　友下車拍窗...見車開走笑翻

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

不只屬兔！姓名有「這些字」也犯太歲　菜市場名愛注意

室內準備脫口罩！專家籲2周檢視一次高風險場所　最快6月後全面解除

超怕型男老公「晚上撲過來」　人妻寧看A片！冷感嘆：可以離婚嗎

環保署將調整空污費率！估年減1.5萬噸排放　強化污染減排經濟誘因

免停紅燈！西濱快23處平交路口「砸277.82億元立體化」　118年完工

明變天！雨彈來襲「北台3區最濕」周六雨區更廣　放晴時間曝

日本飲食店「門口1貼紙」好謎：未滿20歲不能進　原因長知識

老公停機4年！求恩愛被回「買黃瓜給妳」　人妻崩潰：好悲哀

孩子輸不起耍賴哭鬧　專家建議：不要過度理會「只需靜靜陪伴」

這縣市醫療補助「最高3萬」！2月新制上路　耗水費開徵每度多3元

台灣經貿網率我商前進全美五金展　搶攻新春首波數位貿易商機

「3生肖」財運爆棚！　威力彩明飆4.2億、大紅包剩32組

余謙打完澳職返台　周日投入兄弟春訓

國小弟寒假作業遭哥用「打火機燒」字跡全消失！網曝解方：放冰箱

義籍披薩師用美味征服臺灣人味蕾　獲頒外僑永久居留證

ESG風吹進工業區　全台「綠色工廠」近半集中南二都

林口長庚醫院與輝瑞大藥廠　締結醫藥研究聯盟

不只屬兔！姓名有「這些字」也犯太歲　菜市場名愛注意

二伯「凍胚胎」生育計畫曝光！　蔡阿嘎甜認「每天接吻」：恩愛在小孩睡著後

桃園燈會楊梅富岡登場　新加坡無線風箏團隊來台首飛

法鬥自摔回過神竟怪 同伴氣到「叫兄弟」包圍嗆聲

生活熱門新聞

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

今晚轉雨！　「立春」下最大

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

台南夯店清水堂「周休5日」　饕客：吃冰更難了

12生肖2月運勢曝！命理師：「這類人」財運超旺

平流層暖變恐又要冷　鄭明典：特別降溫訊號

《灌籃高手》票房破3億！真人版彩子現街頭

即／17縣市低溫特報　清晨下探11度

台人寧願出國！過來人揭拒國旅原因

好兆頭！　「3星座、4生肖」遠離霉運

更多熱門

相關新聞

她5度試管求子　夫竟搞大員工肚

她5度試管求子　夫竟搞大員工肚

台中一名黃姓電子零件廠老闆，與已婚潘姓女員工滾上床並懷孕墮胎，黃男妻子發現潘女傳胎兒超音波照給老公，要求「想看到空白的配偶欄」、「想擁有完整的你」，妻子對於結婚10年來自己辛苦做了5次試管嬰兒，只為求得一個孩子，丈夫卻在外偷吃，感到崩潰不已，離婚後提告小三求償，法院審後判潘女須賠償30萬，全案還可上訴。

13歲妹長出丁丁成陰陽人　醫驚：和成年男性一樣

13歲妹長出丁丁成陰陽人　醫驚：和成年男性一樣

晶圓廠經理吃人妻下屬！警察夫怒告獲賠50萬

晶圓廠經理吃人妻下屬！警察夫怒告獲賠50萬

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

人妻刀刺狠咬　丈夫「陰莖差點斷」虛弱慘況曝

人妻刀刺狠咬　丈夫「陰莖差點斷」虛弱慘況曝

關鍵字：

夫妻結婚人妻性生活黃瓜匿名2公社

讀者迴響

熱門新聞

失戀看A片看到哭　一票妹子湧入安慰：我也是

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

前夫騙光積蓄！女星宣布下海陪酒

獨／好市多新卡曝光！　富邦新戶滿額送500元好多金

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

乙武洋匡分手混血女友！　偕嫩妹同居

新娘丟捧花　小姑美到搶走全場目光

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

台中港務警車內燒炭！留遺書股票賠千萬

今晚轉雨！　「立春」下最大

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

身分證「0123」中2碼鮑魚吃到

更多

最夯影音

更多
日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手
站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面