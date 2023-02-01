老公停機4年！求恩愛被回「買黃瓜給妳」　人妻崩潰：好悲哀

▲生了小孩之後，人妻已經4年沒有性生活。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

婚後有了愛的結晶，沒想到老公卻再也「無欲無求」，讓她超崩潰！一位人妻在「匿名2公社」抱怨，自從生了小孩之後，夫妻倆就沒了性生活，甚至長達4年都沒恩愛，最近她真的受不了、要求「交功課」，不料先生居然給她1建議，讓人妻直哭「這樣家庭有什麼意義？」引發熱論。

人妻文中透露，「自從生了小孩後，就沒有性生活，已經4年都沒有」，最近開口跟老公要求，得到的回覆讓她超傻眼，「老公居然跟我說，要買一根黃瓜給我用。」原PO就直呼其實挺不爽，暗暗做了1打算，「用完不洗就做成涼拌小黃瓜給他吃。」最後她也忍不住下hashtag，一下猜測「#外面應該有人了」，一下哭怨「#家庭主婦的悲哀」、「#這樣家庭有什麼意義」。

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貼文一出引發討論，「哈哈哈不好意思，很淒涼，但是小黃瓜有點好笑」、「從今天開始餐桌上只有小黃瓜，涼拌小黃瓜、黃瓜沙拉、小黃瓜炒蛋、炒小黃瓜等等」、「當妳懷疑他外面有人的時候……請自信一點，把懷疑兩個字拿掉」、「他該不會轉性向了？」

其中，許多人秒勸離婚，贊同性生活不能不對頻，「哇……4年欸！可以離婚了」、「很瞎很扯，生完就沒有性生活，還要這段婚姻幹嘛？換人比較快吧」、「受不了沒有性生活的，我一率建議離婚」、「我老婆也在前往出家的路上了吧！她都不知道我他X快餓死了」、「沒有性的愛情，真的沒有堅持下去的意義。」