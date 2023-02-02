中4千萬大獎瞞著老婆！他「偷轉給前妻買房」被抓包　結果被告了

▲陸男中千萬大獎，瞞著前妻轉帳給前妻。（示意圖／www.pakutaso.com）

記者鄭思楠／綜合報導

情侶、夫妻間最重要的就是信任！浙江溫州龍灣區法院1日公布，當地一名男子中千萬大獎，卻瞞著現任妻子，轉帳給前妻買房。現任妻子得知後氣憤提告，認為男方轉移共同財產。最終，法院判決，妻子勝訴，認定雙方感情破裂，准許離婚，妻子可「分身家」。

浙江溫州龍灣區人民法院2月1日公布案件判決。案情指，男子小周（化名）早前買彩券中了1000萬元人民幣（約新台幣4407萬元），交稅後，仍有843萬（人民幣，下同）到手。

可是，小周未將中獎一事事告知妻子小林（化名），並偷偷將200萬元轉帳給姐姐，另轉帳70多萬元給前妻買房子。

原告小林得知後向法院申請離婚，並要求分割夫妻共同財產，要求小周賠償270多萬的三分之二。

案件經過審理，法院判決認定雙方感情破裂，准許離婚。法官指，被告小周的行為屬於轉移夫妻共同財產，遂判其向小林賠償60%。

網友看後熱議，「本就感情不和，大獎加劇了裂痕」、「說錢傷感情」、「男子是鋪後路嘛」、「正好，可以與前妻復合」、「兩夫婦感情一定不好」、「最受害是孩子」。

大陸律師易軼在微博談到該案稱，夫妻對共同財產，有平等的處理權。案中男子給前妻轉70萬的行為，屬於違法行為，妻子有權據此請求在離婚分割夫妻共同財產時，讓對方少分或者不分。