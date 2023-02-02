手臂甜借愛人當枕頭...當心變蜜月手　職能治療師分享預防保健

▲熱戀中的情侶或新婚夫妻常以手就枕、相擁入眠，隔天常發生俗稱「蜜月手」的「垂腕症」。（圖／記者林悅翻攝）

記者高堂堯／南投報導

西洋情人節又將來到，熱戀中的情侶或新婚夫妻常以手就枕、相擁入眠，隔天起床卻發現手臂無力、痠痛，症狀甚至會越來越嚴重、久久無法舉起手腕，職能治療師指出，這就是俗稱「蜜月手」的「垂腕症」。

中榮埔里分院職能治療師顏宇苓說明，垂腕症常被民眾誤認為是腦中風而匆忙就醫，事實上是因腋下及上臂的「螺旋溝」處的橈神經受到壓迫所致，尤其是橈神經走到螺旋溝時正好緊貼著肱骨，很容易受外來壓迫：當上臂長時間受外力壓迫，引起橈神經（負責手腕上翹的肌群控制）麻痺後，這些無力的肌肉便會導致手腕無法上翹的垂腕表現，以及痠麻刺痛之神經症狀。

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▲圖1：左上臂後視觀的螺旋溝及橈神經之解剖位置。（圖／台中榮總埔里分院提供）

顏宇苓解釋，垂腕症多半和不良的睡姿有關：如學生或上班族趴睡、情侶把手臂借給另一半當枕頭，或周末狂歡後的醉漢將手枕在頭後方熟睡等，所以又有「蜜月手」、「周末夜晚麻痺症」、「醉漢症候群」等有趣別名，如只是單純神經受壓迫所造成，只要立即停止或避免不良姿勢、動作，甚至不需特別治療、耐心等待2至4週即可恢復。

而症狀嚴重者的急性期可採取電療、按摩等復健治療，並補充維生素B，都有助於縮短病程；若藥物及復健治療都無法改善症狀，仍需依照患者個別實際狀況與醫師及治療師充分討論，以神經放鬆或肌腱轉移的手術治療。

▲▼圖2：肘神經放鬆法；圖3：橈神經鬆動術。。（圖／台中榮總埔里分院提供）

顏宇苓建議，民眾日常可做以下保健運動預防垂腕症：1.肘神經放鬆法（圖2）：手掌向上做出OK手勢、手肘彎曲向內做出反手戴眼鏡之姿，會感覺到上肢小指側肌肉緊繃，維持10至15秒、重複2至3次，可向左、右側彎身體來加強伸展；2.橈神經鬆動術（圖3）：手臂先側舉約30度，伸直手肘、手背轉向前，手腕向內屈曲，頭同時向反方向側彎，接著手腕放鬆、手肘微微彎曲，頭回正中央，重複來回10下為1組、共2組。