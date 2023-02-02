　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

手臂甜借愛人當枕頭...當心變蜜月手　職能治療師分享預防保健

▲熱戀中的情侶或新婚夫妻常以手就枕、相擁入眠，隔天常發生俗稱「蜜月手」的「垂腕症」。（圖／記者林悅翻攝）

▲熱戀中的情侶或新婚夫妻常以手就枕、相擁入眠，隔天常發生俗稱「蜜月手」的「垂腕症」。（圖／記者林悅翻攝）

記者高堂堯／南投報導

西洋情人節又將來到，熱戀中的情侶或新婚夫妻常以手就枕、相擁入眠，隔天起床卻發現手臂無力、痠痛，症狀甚至會越來越嚴重、久久無法舉起手腕，職能治療師指出，這就是俗稱「蜜月手」的「垂腕症」。

中榮埔里分院職能治療師顏宇苓說明，垂腕症常被民眾誤認為是腦中風而匆忙就醫，事實上是因腋下及上臂的「螺旋溝」處的橈神經受到壓迫所致，尤其是橈神經走到螺旋溝時正好緊貼著肱骨，很容易受外來壓迫：當上臂長時間受外力壓迫，引起橈神經（負責手腕上翹的肌群控制）麻痺後，這些無力的肌肉便會導致手腕無法上翹的垂腕表現，以及痠麻刺痛之神經症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲圖1：左上臂後視觀的螺旋溝及橈神經之解剖位置。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲圖1：左上臂後視觀的螺旋溝及橈神經之解剖位置。（圖／台中榮總埔里分院提供）

顏宇苓解釋，垂腕症多半和不良的睡姿有關：如學生或上班族趴睡、情侶把手臂借給另一半當枕頭，或周末狂歡後的醉漢將手枕在頭後方熟睡等，所以又有「蜜月手」、「周末夜晚麻痺症」、「醉漢症候群」等有趣別名，如只是單純神經受壓迫所造成，只要立即停止或避免不良姿勢、動作，甚至不需特別治療、耐心等待2至4週即可恢復。

而症狀嚴重者的急性期可採取電療、按摩等復健治療，並補充維生素B，都有助於縮短病程；若藥物及復健治療都無法改善症狀，仍需依照患者個別實際狀況與醫師及治療師充分討論，以神經放鬆或肌腱轉移的手術治療。

▲▼圖2：肘神經放鬆法；圖3：橈神經鬆動術。。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲▼圖2：肘神經放鬆法；圖3：橈神經鬆動術。。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲熱戀中的情侶或新婚夫妻常以手就枕、相擁入眠，隔天常發生俗稱「蜜月手」的「垂腕症」。（圖／台中榮總埔里分院提供）

顏宇苓建議，民眾日常可做以下保健運動預防垂腕症：1.肘神經放鬆法（圖2）：手掌向上做出OK手勢、手肘彎曲向內做出反手戴眼鏡之姿，會感覺到上肢小指側肌肉緊繃，維持10至15秒、重複2至3次，可向左、右側彎身體來加強伸展；2.橈神經鬆動術（圖3）：手臂先側舉約30度，伸直手肘、手背轉向前，手腕向內屈曲，頭同時向反方向側彎，接著手腕放鬆、手肘微微彎曲，頭回正中央，重複來回10下為1組、共2組。

ET快訊
宣布送50萬張免費機票！　香港搶海外旅客拚了
刮刮樂「爽中5000元」竟已被領過！　店家回應了
直擊／護照申辦人潮爆量！　排隊得等3.5小時
賓士GLC63阿里山狂飆！　車輪變「風火輪」冒熊熊烈火
台中刺青辣妹「躲七期大樓」被逮　爽躺畫面曝
台灣本田「CR-V、HR-V、Fit」官網最新價格曝！　最高
抓寄生帳號「會退訂Netflix？」　網友反應曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

情侶看診「要求人工流產」　小男友貼心問1句！醫師傻眼了

《時代的臉孔》倒數1個月　雙人看展奇美博有優惠

刮刮樂「爽中5000元」兌獎變一場空　心情洗三溫暖！店家回應了

台灣壽司郎也被鬧！筷子用完「卡海帶放回」　她喊噁投訴結局傻眼

年薪百萬+有房！37歲哥求脫單「條件超優質」　網見1硬傷：先Pass

默沙東「新冠口服藥物」引發新突變　羅一鈞喊免驚！與3大特徵無關

「他心情不好就揍我」！一個記滿3大過少年：若能唸書我也不想惹事

中華醫大新春團拜　發送開運紅包與錢母共祈校運昌隆旺兔順利

手臂甜借愛人當枕頭...當心變蜜月手　職能治療師分享預防保健

男高中生為博愛座「飆女童三字經」！她氣哭…釣出家長暖安慰

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

貓窩買太小大肚喵卡住　媽後悔：不應該省錢！

林書豪宣布2/4抵台　目標迎台灣職籃首秀

6歲兒語音搜尋卡通影片　不忘禮貌：拜託求求你

睽違2年！胖狗開心過平安橋　師公點香收驚祈福：超乖的

跑步機上邊走邊脫衣服　突然向後跌坐撞倒人！

情侶看診「要求人工流產」　小男友貼心問1句！醫師傻眼了

《時代的臉孔》倒數1個月　雙人看展奇美博有優惠

刮刮樂「爽中5000元」兌獎變一場空　心情洗三溫暖！店家回應了

台灣壽司郎也被鬧！筷子用完「卡海帶放回」　她喊噁投訴結局傻眼

年薪百萬+有房！37歲哥求脫單「條件超優質」　網見1硬傷：先Pass

默沙東「新冠口服藥物」引發新突變　羅一鈞喊免驚！與3大特徵無關

「他心情不好就揍我」！一個記滿3大過少年：若能唸書我也不想惹事

中華醫大新春團拜　發送開運紅包與錢母共祈校運昌隆旺兔順利

手臂甜借愛人當枕頭...當心變蜜月手　職能治療師分享預防保健

男高中生為博愛座「飆女童三字經」！她氣哭…釣出家長暖安慰

大腸癌末期！8旬翁「照顧中風妻多年」累了　勒死她後輕生

飛機急墜20層樓高！空姐「被甩來甩去」摔斷骨　恐怖亂流嚇哭旅客

把動物園當自家超市！園長偷4山羊　煮「派對大餐」和員工吃下肚

PS5現貨不加價台北電玩展開賣⋯首日存貨足堆過半　要買還來得及

頂著「台大學霸」光環　藍翊誠感受職棒等級的不同

房價基期低　一數據證基隆房市買氣不減反增

情侶看診「要求人工流產」　小男友貼心問1句！醫師傻眼了

壯漢扮女誘男　自己「調整姿勢」讓他進入判刑3年6月

3年私吞南瑤宮香油錢519萬　「吃齋唸佛」女員工下場曝　　

B型肝炎常見4大疑問　專科醫師一次解答

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

今10:00開搶！日韓機票1499元起

生男3大技巧　醫：努力「深入」讓Y精子衝刺

「室內脫口罩」今宣布！指揮中心分3狀況鬆綁

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

撿到手機送車站　失主嗆：為何不送派出所

0+7鬆綁！2／7起「有症狀才篩檢」細節曝

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

二壘妹評論徵選者被罵翻　二試資格取消了

超怕型男老公「晚上撲過來」！人妻寧看A片

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

台灣北部「一片紅」！原因曝光　鄭明典揭春雨季時機

更多熱門

相關新聞

中4千萬大獎瞞著老婆！他偷轉給前妻買房被抓包

中4千萬大獎瞞著老婆！他偷轉給前妻買房被抓包

情侶、夫妻間最重要的就是信任！浙江溫州龍灣區法院1日公布，當地一名男子中千萬大獎，卻瞞著現任妻子，轉帳給前妻買房。現任妻子得知後氣憤提告，認為男方轉移共同財產。最終，法院判決，妻子勝訴，認定雙方感情破裂，准許離婚，妻子可「分身家」。

孕妻被騙1萬　他這招討回8萬慘了

孕妻被騙1萬　他這招討回8萬慘了

全台10大熱搜景觀餐廳公布

全台10大熱搜景觀餐廳公布

結婚證書拿出來！住飯店0元再送早餐

結婚證書拿出來！住飯店0元再送早餐

情人節限定美妝登場！SK-II青春露禮盒

情人節限定美妝登場！SK-II青春露禮盒

關鍵字：

情人節情侶夫妻以手就枕蜜月手垂腕症

讀者迴響

熱門新聞

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

戲劇一哥驚爆罹癌！　星友人「腫瘤10公分大轉移肺部」

盤點／與球星情纏7年一場空暴瘦成皮包骨　白歆惠搭上百億富商收山當貴婦

加油站發現斷掉生殖器　員工調監視器嚇壞

職籃球員外遇女球迷！模特兒妻揭獲賠30萬

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

獨居母猿產子　動物園急追生父

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

日高中生惡搞壽司郎！淒涼現場照曝光

沒戲拍！本土劇女星收私訊「求當飯局妹」

巷口撿回小狗　養4年變肌肉袋鼠

莫彩曦玩「上銬挑戰」違反台灣法律！3人遭警攔檢帶走

更多

最夯影音

更多
避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃
NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面