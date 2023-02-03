雲林長髮妹為工作脫了！低溫僅剩比基尼　心疼畫面曝光

▲網友看到雲林一名女子為了工作脫衣，都感到非常心疼。（圖／翻攝將軍漁港馬沙南海鮮）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近日寒流強烈來襲，全台嚴寒凍壞不少。有商家為了吸引客人，依然請一名長髮妹在雲林某夜市脫下衣褲，換上比基尼泳衣幫忙賣芭樂，讓網友看完都非常心疼，「真是辛苦錢，這種天氣揪冷耶」。

臉書粉專「將軍漁港馬沙南海鮮」PO出一段1月29日的影片，當日氣溫10度以下，最低溫6.3度。一名身穿長袖長褲的女子，在芭樂攤前慢慢脫下牛仔褲及黑色長袖上衣，全身上下只穿藍色比基尼、高跟鞋就開始幫忙叫賣、攬客。

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▲▼女子為工作，在寒風中脫到僅剩比基尼。（圖／翻攝將軍漁港馬沙南海鮮）



網友看完紛紛留言，「真的看了就覺得好冷啊」、「辛苦了，不是當事者無法感受當下心情，請大家多一點同理心，社會會更和諧，加油」、「真不知道這種天氣衣服脫成這樣賣芭樂冷的要死ㄧ場能賺多少錢…值得嗎？」「很敬業的妹妹」、「辛苦了妹子，錢很難賺，要注意保暖」、「真是辛苦錢、這種天氣、揪冷耶」、「直接來我這上班吧！不用脫衣服脫褲子！重點待人親切就好」。

也有人說，「太辛苦了吧，我感動的眼淚都從嘴角流下了」、「太惡劣了，我們快去用新台幣下架她」、「如果已婚，請穿好妳的衣服，這是對妳丈夫的尊重，如果未婚，也穿好衣服，這是對妳自己的尊重，如果是出來賣的，請說明價格和服務，這是對消費者的尊重，如果不賣只是為了博眼球，請妳再穿少一點，我看的不夠清楚！」「我真不明白，為什麼會有這樣的違反風俗習慣的生意手法？不禁要問：道德在哪裡？尊嚴在哪裡？地址在哪裡？」