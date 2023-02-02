縣府籌600萬改善北港劉厝社區活動中心　提升長輩活動品質

▲雲林縣長張麗善會同副議長蔡咏鍀、北港鎮長蕭美文、等人前往了解年久失修的活動中心環境問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港鎮劉厝社區活動中心提供長青食堂、樂齡中心及社區關懷據點等服務，因活動中心使用已久，多處亟需改善。今(2)日上午縣長張麗善在社會處長林文志等人陪同下，前往劉厝社區活動中心會勘，了解年久失修的活動中心環境問題。

北港鎮長蕭美文表示，接獲劉厝社區發展協會理事長李建昇反映社區活動中心建物老舊，在通報張縣長後，縣長也十分重視並到場會勘，希望在縣府幫忙下，活動中心能整修得更安全，提供長輩舒適的活動空間。

▲張麗善感謝社區幹部及志工對於社區的付出，並表示縣府將積極籌措財源，盡速進行活動中心的修繕，以擴大社區服務的量能。

雲林縣長張麗善表示，此次會勘看到2樓有多處壁癌和天花板漏水問題，為了讓長輩有更好的空間活動，在議會副議長蔡咏锝、議員黃文祥的支持下，縣府和北港鎮公所及代表會一起配合，縣府補助修繕水泥牆面與天花板裂縫、門窗設施更新改善、排水洩水功能改善、及地坪與既有圍牆修繕等工項，所需經費合計600萬元。

社會處長林文志說明，目前劉厝里有1228人，其中65歲以上人口有252人，佔全社區人口數20.5%，因此長者的福利服務日益重要，劉厝社區活動中心佔地約400多平方公尺，於1984年完工。活動中心平日辦理長青食堂服務轄內鄉親，為改善長輩社區活動品質，希望活動中心改善整修後能充分運用，讓長輩可以在安全環境下學習，並安心、放心地享用午餐。



今日會勘由縣長張麗善會同副議長蔡咏鍀、北港鎮長蕭美文、北港鎮民代表會主席黃美蘭、代表詹宜錫、議員黃文祥服務處主任李茂欽、劉厝社區發展協會理事長暨里長李建昇及地方長輩共同到場。縣長張麗善感謝社區幹部及志工對於社區的付出，並表示縣府將積極籌措財源，盡速進行活動中心的修繕，以擴大社區服務的量能。

▲劉厝社區活動中心佔地約400多平方公尺，於1984年完工，使用已久，多處亟需改善。