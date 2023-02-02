全台流竄XD假鈔來自印刷廠　「製造3人組」原為假鈔道具商

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林去年12月底陸續傳出有加油站、外送員、攤商收到千元假鈔「HR484268XD」，接續彰化、桃園等多縣市亦多人受騙，雲林檢警調組成專案小組循線追查，於南北共18處執行拘提、搜索，帶回涉嫌製造偽鈔嫌犯及販售偽鈔男子與相關20人到案說明，當場查獲1.2 億偽鈔證物破案，並將製造、販售假鈔的6嫌向法院聲押獲准。

▲雲林檢警調破獲千元偽鈔集團，今日聯合召開記者說明會，現場擺出查扣1.2億偽鈔，相當壯觀。（圖／記者蔡佩旻攝）

去年12月虎尾鎮一名計程車司機收到客人疑似持假鈔，向其表示「大哥你這張好像不是真的，可以換一下嗎」，男子收回摸一摸看一看，故作鎮定收回千鈔後付了3枚50元銅板離去， 司機並未受騙但機警主動向警方報備此事。隔幾日後臉書即傳出有外送員遭騙，並拍下「HR484268XD」偽鈔貼文，呼籲民眾收款注意真偽。虎尾警方於網路巡邏主動發現，驚覺案不單純，立即報請雲林地檢署啟動偵查作為。

▲雲林檢警調破獲千元偽鈔集團，今日聯合召開記者說明會，由雲林地檢署檢察官吳文城主持。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林地檢署檢察官施家榮與警、調、海巡等司法警察組成專案小組，以連續3波行動溯源追查偽鈔集團。先於1月7日至屏東、高雄地區拘提行使偽鈔的張男（36歲），其以一張5元價格向黃男（32歲）購買，警方再於1月13日至高雄市新興區、大寮區等處，查得黃男上游為販售偽鈔之朱男（35歲）。

專案小組在現場查扣點鈔機、出貨條碼標籤機、彩色印表機、筆記型電腦、外接硬碟、電子秤、裁切器、綁鈔紙、手機1支，偽造新台幣100元鈔6千多張、偽造新台幣500元鈔3千多張、偽造新台幣1000元鈔6千多張、偽造新台幣2000元鈔1千多張，合計面額約新台幣1000萬元，另有偽造美元100元鈔7百多張等證物。

▲警方衝入偽鈔製造廠時發現大量新版「KY561419JS」100元偽鈔，本尊還夾在掃瞄器中，而分身均尚未流入市面。（圖／記者蔡佩旻攝）

警方發現，朱男以每張1元之價格向廖嫌、洪嫌、李嫌購買偽鈔後於網購平台開店販售，專案小組循線至廖嫌3人之新北市板橋區、台北市中正區等處，當場查扣1億1000萬元偽鈔成品。經查，製造偽鈔之三人組原為從事「道具假鈔」製造商，所查扣之假鈔大部分印製「魔術銀行」與「玩具銀行」，犯嫌感覺越印越像真的，直接不演了，以美工修圖進化改版為「中央銀行印製」，發印至新北市一家合法大型專業印刷廠印製完成後即上架販售。

▲製造偽鈔之三人組原為從事「道具假鈔」製造商，所查扣之假鈔大部分印製「魔術銀行」與「玩具銀行」。（圖／記者蔡佩旻攝）

檢視犯嫌所偽造之偽鈔，即於全台流竄之「HR484268XD」千元假鈔與「CQ281880VJ」百元假鈔，另發現大量新版「KY561419JS」100元偽鈔尚未流入市面。檢察官複訊後認廖男、洪男、李男均涉犯妨害國幣懲治條例第3條第1項之偽造紙幣、刑法第195條第 1 項之偽造通用紙幣等罪嫌疑重大，張男、黃男、朱男涉犯刑法第 196 條第 1 項之收集、交付偽造通用紙幣等罪嫌疑重大，向法院聲請羈押6人獲准。

▲專案小組查扣另有偽造美元100元鈔7百多張、日幣、歐元等假外鈔。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林地檢署主任檢察官吳文城說明，依「妨害國幣懲治條例」第3條，偽造、變造幣券情節重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；另依「中華民國刑法」第196 條，行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，處3年以上10年以下有期徒刑，呼籲請勿心存僥倖以身試法。

▲製造偽鈔之三人組原為從事「道具假鈔」製造商，犯嫌最後感覺越印越像真的，以美工修圖進化改版為「中央銀行印製」，送專業印刷廠印製完成後即上架販售。（圖／記者蔡佩旻攝）