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社會 社會焦點 保障人權

「地下中央印製廠」曝！檢警抄出1.2 億假鈔　百元KY版也來了

▲雲林檢警破獲偽鈔製造集團，於台北、高雄等處查扣價值1.2億之千元偽鈔即大量偽造外幣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾警分局偵查隊動員北上於犯嫌所經營之魔術、表演道具器材店查獲市值1.1億千元偽鈔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林檢警溯源破獲流竄全台之千元假鈔「HR484268XD」的犯罪集團。先從使用偽鈔購物的2名男子開始偵查，抽絲剝繭追出高雄朱姓男子向「大盤商」大量批發1萬多張假千鈔轉售，警方搜查朱男處所發現來源自北部，隨即動員北上新北板橋區、北市中正區等廖嫌3人並於處所扣得1億2000萬元偽鈔成品。

檢警調查發現，高雄朱男以每張1元之價格向廖嫌、洪嫌、李嫌購買偽鈔後於網購平台開店販售。而製造偽鈔之三人組原為從事「道具假鈔」製造商，以真鈔為原版型用掃描器依高畫素掃描，轉成電子檔案以美工軟體進行修圖，將「中央印製廠」字樣及紅色印章修改成「魔術銀行」與「玩具銀行」，發包給合法印刷廠後於網路購物平台販售予魔術師或戲劇拍攝所需之道具使用。

▲雲林檢警破獲偽鈔製造集團，於台北、高雄等處查扣價值1.2億之千元偽鈔即大量偽造外幣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾警分局偵查隊動員北上於犯嫌所經營之魔術、表演道具器材店查獲市值1.2億千元偽鈔即大量偽造外幣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

三名犯嫌疑因受疫情影響，表演及拍戲行業大多停擺，看著庫存大批玩具鈔變動起歪腦筋，3人逕自製出大量違法印有「中央印製廠」之仿真假鈔票，企圖在過年期間大量販售致富，去年12月《ETtoday新聞雲》找到收到偽鈔之加油站員工於新聞中揭露偽鈔流竄資訊，犯嫌不以為意，更說「沒關係，這樣我們才會賣更多」。

▲雲林檢警破獲偽鈔製造集團，於台北、高雄等處查扣價值1.2億之千元偽鈔即大量偽造外幣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾警分局副分局長李志文帶隊動員前往高雄朱姓男子處所，查獲一萬多張千元、百元、伍佰元之偽鈔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

廖嫌、洪嫌、李嫌個別分工掃描、美工、送檔案至印刷廠發包印製等作業，將圖片以2款專業美工軟體細修成與真鈔一模一樣，包含圖章、刷版字樣等，再將檔案發印平常配合的合法印刷廠印製，因印刷廠與犯嫌本就以製造道具鈔票長期配合，故當犯嫌送印仿真檔案時，印刷廠並無多加注意及發現，警方表示，針對印刷偽鈔之合法印刷廠於釐清案情之後初步排除共犯嫌疑。

▲雲林檢警破獲偽鈔製造集團，於台北、高雄等處查扣價值1.2億之千元偽鈔即大量偽造外幣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾警分局偵查隊前往高雄朱姓男子處所，查獲一萬多張千元、百元、伍佰元之偽鈔，裝箱查扣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方發現，朱男以每張1元之價格向廖嫌、洪嫌、李嫌購買偽鈔後於網購平台開店販售，專案小組循線至廖嫌3人之新北市板橋區、台北市中正區等處，當場查扣1億2000萬元偽鈔成品。經查，製造偽鈔之三人組原為從事「道具假鈔」製造商，所查扣之假鈔大部分印製「魔術銀行」與「玩具銀行」，犯嫌感覺越印越像真的，直接不演了，以美工修圖進化改版為「中央銀行印製」，發印至新北市一家合法大型專業印刷廠印製完成後即上架販售。

另外，檢視犯嫌所偽造之偽鈔，即於全台流竄之「HR484268XD」千元假鈔與「CQ281880VJ」百元假鈔，也發現大量新版「KY561419JS」100元偽鈔尚未流入市面。警方也將朱男等人依涉犯刑法第 196 條第 1 項之收集、交付偽造通用紙幣等罪嫌疑重大，由檢方向法院聲請羈押獲准。

▲雲林檢警破獲偽鈔製造集團，於台北、高雄等處查扣價值1.2億之千元偽鈔即大量偽造外幣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北市廖嫌、洪嫌、李嫌分工將圖片以2款專業美工軟體細修成與真鈔一模一樣，包含圖章、刷版字樣等，再將檔案發印製平常配合的合法印刷廠印製。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檢察官複訊「地下央行集團」製偽鈔犯嫌廖男、洪男、李男，認其均涉犯妨害國幣懲治條例第3條第1項之偽造紙幣、刑法第195條第 1 項之偽造通用紙幣等罪嫌疑重大，向法院聲請羈押獲准。

▲雲林檢警破獲偽鈔製造集團，於台北、高雄等處查扣價值1.2億之千元偽鈔即大量偽造外幣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北市廖嫌、洪嫌、李嫌分工將圖片以2款專業美工軟體細修成與真鈔一模一樣，包含圖章、刷版字樣等，再將檔案發印製平常配合的合法印刷廠印製。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

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