白天「戽斗星球樂園」遊園　晚上周邊看燈會...劍湖山推雙人套票

▲▼戽斗星球超Q動物們跑來劍湖山世界玩。（圖／劍湖山世界提供，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年台灣燈會在台北，而雲林縣內的斗六、虎尾、北港都有舉辦各式主題的燈會活動，劍湖山世界打造全台首座「戽斗星球樂園」，即日起為響應燈會活動，特別推出雙人599元的超值套票，讓遊客白天到劍湖山、晚上去看燈會，一整天充實又超值。

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劍湖山世界經理張華紋表示，雲林縣今年多處都有推出主題燈會，位在雲林古坑的劍湖山世界，也特別推出了台灣燈會線上旅展限時搶購優惠價雙人599元。

劍湖山世界兒童王國今年推出全新主題，這次找來「戽斗星球」合作，打造「戽斗星球經典區」、「戽斗星球恐龍展」以及「戽斗星球冰原舞台」3大主題區，且每日11:40在「戽斗星球冰原舞台」都有可愛的戽斗星球人偶明星見面會，陪大人小孩同樂。

不僅如此，「戽斗星球恐龍展」旁還有全新設施「彩虹攀爬網」，小朋友能盡情穿梭其中放電，以及「童話世界」，能畫出屬於自己的恐龍，活靈活現地投影在螢幕上，跟自己彩繪的恐龍互動；戽斗樂園裡，還有可愛的嘟嘟車、兒童蛙娃機、百戰嚕啦啦、咕咕飛車、皇家馬車等多項全家共遊體驗設施。

張華紋強調，2月燈會月，門票即日起開賣，搶購日期至2月4日的中午12點，在劍湖山世界Fancy go網路商城獨家限時販售，兩人同行現省1,199元，2月燈會月，白天到劍湖山世界，賞花卉、瘋遊具、看表演，晚上可以再到周邊的斗六、虎尾、北港等地看燈會的各式主題花燈，一整天好充實。