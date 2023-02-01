「我拋錨了」雲林警提油桶衝西濱公路　助重機男返嘉義過年

▲重機騎士半路拋錨，台西警方協助。（圖／記者蔡佩旻翻攝，以下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局台西分局橋頭所於日前17時許接獲民眾報案，報案的是一名黃牌機車騎士，他表示要返回嘉義過年，沒想到機車卻在台61線西濱公路拋錨，應該是沒有油料，想請警方幫忙，警員郭子廷、林意紋、廖峻誠獲報立即前往協助，並聯絡修車廠。

▲重機騎士半路拋錨，台西警方(左至右為廖峻誠、郭子廷、林意紋)協助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方來到雲林縣麥寮鄉台61線橋頭北上閘道口，果然看到一部機車停在路肩，機車騎士則在一旁等待救援，當時天寒地凍不時有車輛呼嘯而過，員警在現場做好警戒疏導交通後，拿著購買來的汽油前來救援，警方將油料加滿機車還是無法發動，眼看著天色漸暗，員警擔心騎士安全，代為連絡修車廠前來協助，機車騎士感謝員警熱心幫忙。

騎士表示自己在台北工作，等工作告一段落，就騎著機車要回嘉義老家與家人團聚，沒想到車子竟拋錨了，他人生地不熟腦海中就想起警察，不得已才向警察求助，員警非但沒有不好的聲色反而熱心幫忙，讓他感到很溫暖，且代為聯繫修車廠讓他能順利返家，黃男相當感謝，員警叮嚀他騎車回家要注意安全，隨時注意車況、路況，才能平安與家人團聚。