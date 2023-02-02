時隔兩年首次齊聚一堂！　六都市長「行政院會訴求想法」一次看

▲侯友宜、張善政、盧秀燕、蔣萬安、黃偉哲、陳其邁於行政院會後受訪。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者詹宜庭／台北報導

行政院長陳建仁2日召開就任後首場例行院會，邀請六都市長列席參與，並於會後進行茶敘。不過，由於疫情緣故，這次也是六都市長們時隔兩年以來首次齊聚一堂，包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲及高雄市長陳其邁皆出席。《ETtoday新聞雲》統整六都市長們，分別在會議中提出的訴求及看法。

台北市長蔣萬安

搶頭香抵達行政院的蔣萬安在會議中提出「北北基桃」交通月票問題，盼中央能盡快兌現承諾，整合中央管轄的交通運具，並在財源上給予足夠支持。對於院會成果，蔣萬安表示「非常順利」，今日出席院會能感受到陳建仁及部會首長「滿滿的誠意」，期盼未來中央地方能通力合作，一起照顧市民權益。

新北市長侯友宜

侯友宜在會議中，除了針對《國土計畫法》實施相關議題進行討論，也提及六都首長已有3年沒有參加行政院會的問題。他認為，未來不一定要等行政院開會的時候大家才能提出意見，所以特別建請陳建仁指派副院長鄭文燦擔任六都溝通的窗口，盼跨部會能在協調上能有更好的反應機制，隨時來解決各地方不同的需求。

桃園市長張善政

曾在馬英九政府時期擔任行政院長一職的張善政，自2016年離開後已有6年半沒有進去行政院。對此，張善政感嘆，「今天回來有回娘家的感覺，陳建仁、鄭文燦給我們更有回娘家的感覺，非常親切。」

張善政表示，會議中蔣萬安所提出的「生活圈交通」，以及侯友宜所提出的《國土計畫法》實施困擾、統籌分配款多年未修訂等議題，都讓每位市長都有很有感。而看到正副閣揆將這些跨縣市問題當作優先議題來處理，不禁讓他大讚，「新閣揆絕對會讓大家有超乎期待的良性互動，讓全國民眾刮目相看。」

台中市長盧秀燕

盧秀燕這次到訪行政院時，特別送上「2023世界棒球經典賽（WBC）邀請函」給陳建仁，盧秀燕說，今天是新閣揆召開的第一次院會，也是疫情後的第一次院會，六都市長心情都一樣，很高興行政院再次邀請他們參加。行政院會結束後，陳建仁也很有誠意與六都首長進行茶敘，聆聽六都意見，解決六都問題，很感謝陳建仁的用心。她強調，「這是新的開始，也是好的開始，希望以後這份分耐心與誠懇的溝通可以接續下去」，說完更大讚陳建仁的表現比她所預期的更有誠意。

台南市長黃偉哲

黃偉哲在會議中先是建請新內閣協助地方振興經濟，研擬疫後商圈市場的振興補助措施，從行銷預算、租金補貼到貸款利息補助。接著再提出地方建設，籲請新內閣協助南化水庫溢洪道加高，以穩定南部水情；更爭取科學未來館等多項建設。

黃偉哲指出，今天是場友善又有效的溝通，院會及茶敘中都有提到中央、地方、財政劃分、國土計畫、交通建設、經濟發展等議題。雖然過去三年因疫情緣故，首長們無法親自到行政院中討論，但新閣揆可能會在不久後召集部會首長與地方首長做有效溝通，直言「是一個好的開始。」

高雄市長陳其邁

對於此次會議，陳其邁表示，陳建仁在會議中展現非常高的誠意，且鄭文燦從地方的角度去了解地方的需求，無論面對經濟與國際情勢挑戰，相信他都能迅速地解決。另對於陳建仁特別指示鄭文燦擔任協調窗口一事，陳其邁認為，若由鄭文燦來擔任窗口，可以迅速有效的解決民眾問題，坦言「這非常好。」

至於陳建仁喊出「施政不分藍綠、建設不分黨派」，陳其邁則認同說道，地方政府在施政上確實如此，六都首長共通性的問題差異不大，碰到的問題都是一樣；所以，無論區域或各城市所面臨的問題，能有好的交換意見平台很重要。