賓士車拒檢+危險駕駛…警開3槍打死後座乘客　最新結果出爐

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一輛賓士車去年3月晚間11點多遇警攔查竟拒檢，加速逃跑還闖紅燈，警員見狀連開3槍，後來支援警力在圓通路巷內發現賓士車及3男1女，其中右後座的男子後腦中彈失去意識，送醫急救後腦死，其母泣訴，「我的兒子很帥也是暖男，如今一動也不動。」如今開槍警被檢方以「違反比例原則」為由依過失致死罪起訴。

▲賓士右後座乘客頭部中彈，醫生說就算救活未來也是植物人，母親接到噩耗心碎。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，該部賓士車主是29歲林姓男子，由於駕照及車牌都被註銷，林男先在網路上購買假車牌，去年3月10日載著21歲藍姓妻子從宜蘭北上，到了中和接29歲洪男、27歲鍾男（中槍者，為失蹤人口）要去永和區永貞路的酒吧喝酒，沒想到遇上警方攔查，心虛加速逃逸。

▲鍾男的母親泣訴警方執法不當，並強調兒子很帥也是個暖男。（圖／記者陳雕文翻攝）

由於賓士沿途蛇行又闖紅燈，後方張姓員警擔心其他用路人的安危，想趕緊阻止賓士車的危險駕駛行為，因此追到景平路393號時，張員見賓士卡在車陣中，因此下車喝令對方停駛，結果賓士照樣加速，張員情急下連開3槍，不慎射擊到後座鍾男的頭部，送醫後腦死。

鍾男母親11日下午召開記者會泣訴，「兒子存活率很低，醫生叫我要有心理準備，因為現在子彈卡在腦部，如果再去動它，就會像爆漿一樣…所以現在甚麼處置都做不了，即使讓他救活了也變成植物人，我非常生氣的是，警察怎麼會這樣執法不當，還說是對著輪胎開槍，但其實是對著擋風玻璃連開3槍，把它腦部貫穿！」

鍾男母親解釋，「之所以去年會報兒子失蹤，是因為他當時被詐騙集團騙了很多錢，還接到很多恐嚇電話，所以兒子就躲起來，後來我才去報失蹤；兒子是一個暖男，他很帥，本來之前還在百貨公司當櫃哥，在賣韓國的保養品。本來是預計今年要跟他女朋友結婚了，結果現在變這樣…動也不動！」

當時也坐在車上的洪男，衣服上都還沾有鍾男的血，他補充說，「車上也沒有違禁品，我們也不是存心要逃，警方對媒體宣稱說我們撞到行人還是車輛的，通通都沒有啊！我是不懂警方到底什麼心態」也認為警方開槍執法過當。

▲賓士車撞開停等紅綠燈的車輛，警員立即下車並開了3槍。（圖／記者陳雕文翻攝）

面對鍾男母親的指控，資深巡佐感嘆，如果開槍的同仁吃上官司還要賠上鉅款，我想以後應該沒人敢再有甚麼執法衝勁，因為車上有沒有違禁品，或是車上的人物到底是何身份，沒有停下來查，誰知道？

巡佐還說，那以後這位同仁的心態改變應該可想而知，值勤要3分鐘到崗就變成5分鐘再說，事情能慢慢拖就拖，看到違規也不要攔，當個薪水小偷就什麼事也沒有。因為認真的警察會被台灣的法律殺死。

檢方認為，儘管賓士車拒檢逃跑，但並沒有對警員或用路人做出攻擊行為，張員應使用較安全的手段逮捕犯嫌，但張員的執法選擇並未顧及賓士車的乘客安全，開槍射擊的位置也有問題（應射擊輪胎等危害較小之位置），顯然有違比例原則，因此依過失致死罪起訴。

▼當時坐在車上洪男，身上還沾有鍾男的血。（圖／記者陳雕文翻攝）



