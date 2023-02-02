　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

睽違3年！高醫體系疫後訪日「遇10年最強寒流」　暴雪中重啟交流

▲加賀市政府熱情歡迎高醫體系國際交流團。（圖／高醫大提供）

▲加賀市政府熱情歡迎高醫體系國際交流團。（圖／高醫大提供）

記者許宥孺／高雄報導

高醫體系國際交流首發團趁疫情趨緩邊境解封之際，於1月29日至2月3日前往日本，拜會長野縣松本市政府、石川縣加賀市政府、金澤醫科大學、松本大學及信州大學附屬醫院，進行因疫情中斷3年的實體國際交流，此次行程恰好碰上日本十年來最強寒流，一行人在暴雪中進行國際交流，而日方也大陣仗迎接，讓高醫體系參訪團相當感動。

高雄醫學大學校長楊俊毓率領的體系日本學術交流團成員有副校長吳登強、高雄醫學大學附設中和紀念醫院教授侯明鋒、副教授劉益昌、高雄市立大同醫院院長傅尹志、醫務秘書陳崇桓、高雄市立小港醫院副院長洪志興、高專馮明珠、高雄市立旗津醫院院長蔡忠榮等人。這是疫情趨緩之後，高醫大首發的體系海外參訪團，雖然行程遇上日本十年來最強寒流，但一行人依然在暴風雪中克服重重困難進行國際交流。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高醫體系國際交流團遇上日本十年來最強寒流。（圖／高醫大提供）

▲高醫體系國際交流團遇上日本十年來最強寒流。（圖／高醫大提供）

為了避免交通受阻，參訪團大部分的行程以搭乘JR為主，體驗在清晨5點零下10度的低溫中步行到車站趕搭第一班列車的熱血行程。雖然在天寒地凍中，但看到多年未見的日本好友出動大陣仗隊伍，包括松本市長、加賀市長、議長和議員們都親自熱情迎接，高醫體系參訪團都感動不已，交流團參訪的行程甚至還躍上當地多家報紙版面。

▲高雄醫學大學暨醫療體系團隊參訪日本加賀市政府(左四加賀市市長宮元陸、左三議長稻垣清也)。（圖／高醫大提供）

▲高雄醫學大學暨醫療體系團隊參訪日本加賀市政府(左四加賀市市長宮元陸、左三議長稻垣清也)。（圖／高醫大提供）

高雄醫學大學校長楊俊毓表示，過去三年因為COVID-19肆虐全球，造成各國實體交流中斷，僅能透過網路視訊進行國際間的醫學交流，比起面對面的實體交流，效益落差很大，因此高雄醫學大學暨醫療體系趁疫情趨緩，立即啟動與國際醫療接軌，而日本是台灣非常重要的合作夥伴，因此首發團就前往日本，除了親自邀約日本學者來台參與高醫大將在三月舉辦的台日國際學術研討會之外，此行也與金澤醫科大學簽署合作備忘錄。

▲高雄醫學大學與金澤醫科大學雙方團隊合影。（圖／高醫大提供）

▲高雄醫學大學與金澤醫科大學雙方團隊合影。（圖／高醫大提供）

▲高雄醫學大學校長楊俊毓(右)與日本金澤醫科大學校長宮澤克人代表兩校簽署合作備忘錄。（圖／高醫大提供）

▲高雄醫學大學校長楊俊毓(右)與日本金澤醫科大學校長宮澤克人代表兩校簽署合作備忘錄。（圖／高醫大提供）

金澤醫科大學成立於1972年，位於日本石川縣，學校設有醫學部、看護學部、大學院醫學研究科、大學院看護學研究科、綜合醫學研究所，同時附設金澤醫科大學病院、冰見市民病院以及能登北部地域醫療研究所。金澤醫科大學的團隊疫情前曾數次訪台，和高醫大暨體系醫院多年來已建立良好的合作關係，此次雙方特別針對目前最受到全球關注的細胞治療與再生醫學領域簽訂合作協議書，期望透過共同研究、學生與教研人員交換、聘任客座教授等方式促成台日更密切的細胞治療研究合作。

這次的合作研究目標之一是共同研發適合台灣族群以腫瘤新生抗原為基礎的癌症治療疫苗，雙方將以嚴謹的科研標準來驗證療效與安全性，促進尖端醫療生技產業之發展。

▲高雄醫學大學暨醫療體系團隊參訪松本大學(前排左四松本大學校長菅谷昭)。（圖／高醫大提供）

▲高雄醫學大學暨醫療體系團隊參訪松本大學(前排左四松本大學校長菅谷昭)。（圖／高醫大提供）

高醫體系疫情後首發團國際交流成果豐碩，此行也與本次參訪的松本大學及加賀市醫療中心共同研議未來將簽署合作備忘錄、信州大學附屬醫院則預計將與高醫大合作細胞治療研究計畫，並爭取跨國臨床試驗場域在高醫進行。高醫大期望透過這次的參訪，深化與國際友人的學術研究交流，除了在全球關注的細胞治療與再生醫學研究上合作，也在目前全球所面齡的高齡化議題，結合日方長照及台灣失智研究的亮點強項，優勢互補，緊密合作，共同為促進人類健康福祉而努力。

▲高雄醫學大學暨醫療體系團隊參訪松本市政府(前排左四松本市市長臥雲義尚、右三高雄醫學大學校長楊俊毓)。（圖／高醫大提供）

▲高雄醫學大學暨醫療體系團隊參訪松本市政府(前排左四松本市市長臥雲義尚、右三高雄醫學大學校長楊俊毓)。（圖／高醫大提供）

ET快訊
LIVE／「死定了撞到人」女省50米路爆頭亡　壽司郎遭舔瓶慘
快訊／台中警街頭開4槍！男自撞電線桿　棄女友逃逸
快訊／震撼！文姿云宣布退出國家隊　放棄亞運3連霸
薔薔指控A錢！　日本店家回應了
生男3大技巧　醫：努力「深入」讓Y精子衝刺
李玟爆11年婚變　2繼女也跟她翻臉！
應召女赴名醫豪宅啪啪　控遭下藥「多P性侵」！真相大反轉
台中新婚警輕生！網狂傳「放空這檔飆股」　真相曝光
卡爆！大批網友搶虎航機票　準時一點QQ了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不捨學弟妹淋雨　師大附中學長贈「藍天之子愛心傘」校友喊好想買

看地板隆起竟是「眼中長腫瘤」！質子治療讓她躲過「摘眼球」命運

南投縣住宿式服務機構補助申請3／1截止　一年最高可領6萬補助

麥當勞什麼派最好吃？網一致挺「它」嘆：味道都變了

四叉貓開告「用1神器」擬訴狀！笑喊：超跩的　律師一看急阻止

2023平溪天燈節登場！台鐵2支線調整列車行駛　「時刻表出爐」　

首創英語界鐵人三項　中學生參加英語競賽可拿獎學金與證書

中橫關原段年後續搶修！每日4次放行管制　路況不佳將立即封閉

終於有好消息！「不二糕點」漲價　彰化不二坊蛋黃酥維持1顆45

卡爆！大批網友搶虎航機票　準時一點「下一步錯誤」QQ了

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

睽違2年！胖狗開心過平安橋　師公點香收驚祈福：超乖的

6歲兒語音搜尋卡通影片　不忘禮貌：拜託求求你

貓窩買太小大肚喵卡住　媽後悔：不應該省錢！

出國慶生整架飛機只有他　幸運男意外包機：我是VIP

林書豪宣布2/4抵台　目標迎台灣職籃首秀

不捨學弟妹淋雨　師大附中學長贈「藍天之子愛心傘」校友喊好想買

看地板隆起竟是「眼中長腫瘤」！質子治療讓她躲過「摘眼球」命運

南投縣住宿式服務機構補助申請3／1截止　一年最高可領6萬補助

麥當勞什麼派最好吃？網一致挺「它」嘆：味道都變了

四叉貓開告「用1神器」擬訴狀！笑喊：超跩的　律師一看急阻止

2023平溪天燈節登場！台鐵2支線調整列車行駛　「時刻表出爐」　

首創英語界鐵人三項　中學生參加英語競賽可拿獎學金與證書

中橫關原段年後續搶修！每日4次放行管制　路況不佳將立即封閉

終於有好消息！「不二糕點」漲價　彰化不二坊蛋黃酥維持1顆45

卡爆！大批網友搶虎航機票　準時一點「下一步錯誤」QQ了

700萬大紅包！大樂透包牌客　逾5成花350爽抱百萬

美國冬季風暴侵襲德州！35萬人「慘遭斷電」　航班取消車禍頻傳

加了辣椒粉、燈籠椒！　超獵奇「麻辣鍋手搖杯」限時開喝

20歲直播主鏟子擊殺2歲試管寶寶！吐怨恨「樓上太吵」　被重判死刑

厄文遭綠衫軍滿場球迷狂噓　籃網慘輸聯盟龍頭43分

為了趕飛機！爸媽直接把「嬰兒丟輸送帶上」　女地勤發現嚇壞

快訊／攔檢假車牌！台中警街頭開4槍　男自撞電線桿...棄女友逃逸

YSKM再度單殺超極限！主播驚豔喊：好快的手速、新生IG開季無敵三連勝

捨不得愛犬擠後車廂　換新車柴柴「塞走道卡位」爸無奈笑了

2歲橘貓「二度遭退養」滿臉愁容　原因曝光惹心疼

生活熱門新聞

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

今10:00開搶！日韓機票1499元起

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

「室內脫口罩」今宣布！指揮中心分3狀況鬆綁

撿到手機送車站　失主嗆：為何不送派出所

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

超怕型男老公「晚上撲過來」！人妻寧看A片

0+7鬆綁！2／7起「有症狀才篩檢」細節曝

生男3大技巧　醫：努力「深入」讓Y精子衝刺

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

台灣北部「一片紅」！原因曝光　鄭明典揭春雨季時機

二壘妹評論徵選者被罵翻　二試資格取消了

更多熱門

相關新聞

黃紹庭Telegram被盜！朋友「借10萬元」給他遭詐

黃紹庭Telegram被盜！朋友「借10萬元」給他遭詐

高雄市議員黃紹庭昨(1日)晚間在臉書發文表示，因Telegram帳戶被盜用，提醒好友不要理會訊息，有朋友疑似被詐騙10萬元，目前已報警處理。

高雄新建社宅月租3900元起！承租6條件一次看

高雄新建社宅月租3900元起！承租6條件一次看

年薪百萬「也買不起高雄房」！他：難怪一堆人躺平

年薪百萬「也買不起高雄房」！他：難怪一堆人躺平

輕軌靠站司機竟下車　藏心酸內幕

輕軌靠站司機竟下車　藏心酸內幕

即/高雄貨車翻落4公尺邊坡　夫妻受傷

即/高雄貨車翻落4公尺邊坡　夫妻受傷

關鍵字：

高雄高醫大高醫小港醫院大同醫院

讀者迴響

熱門新聞

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

戲劇一哥驚爆罹癌！　星友人「腫瘤10公分大轉移肺部」

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

日高中生惡搞壽司郎！淒涼現場照曝光

今10:00開搶！日韓機票1499元起

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

踢爆宋先生「假故事帶風向」！　他怒揭內幕點名道歉

職籃球員外遇女球迷！模特兒妻揭獲賠30萬

獨居母猿產子　動物園急追生父

莫彩曦玩「上銬挑戰」違反台灣法律！3人遭警攔檢帶走

主持女王昔走光露點！嫁百億富商淡出17年近況曝

台中港務警車內燒炭！留遺書股票賠千萬

更多

最夯影音

更多
避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃
NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面