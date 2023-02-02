睽違3年！高醫體系疫後訪日「遇10年最強寒流」　暴雪中重啟交流

▲加賀市政府熱情歡迎高醫體系國際交流團。（圖／高醫大提供）

記者許宥孺／高雄報導

高醫體系國際交流首發團趁疫情趨緩邊境解封之際，於1月29日至2月3日前往日本，拜會長野縣松本市政府、石川縣加賀市政府、金澤醫科大學、松本大學及信州大學附屬醫院，進行因疫情中斷3年的實體國際交流，此次行程恰好碰上日本十年來最強寒流，一行人在暴雪中進行國際交流，而日方也大陣仗迎接，讓高醫體系參訪團相當感動。

高雄醫學大學校長楊俊毓率領的體系日本學術交流團成員有副校長吳登強、高雄醫學大學附設中和紀念醫院教授侯明鋒、副教授劉益昌、高雄市立大同醫院院長傅尹志、醫務秘書陳崇桓、高雄市立小港醫院副院長洪志興、高專馮明珠、高雄市立旗津醫院院長蔡忠榮等人。這是疫情趨緩之後，高醫大首發的體系海外參訪團，雖然行程遇上日本十年來最強寒流，但一行人依然在暴風雪中克服重重困難進行國際交流。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高醫體系國際交流團遇上日本十年來最強寒流。（圖／高醫大提供）

為了避免交通受阻，參訪團大部分的行程以搭乘JR為主，體驗在清晨5點零下10度的低溫中步行到車站趕搭第一班列車的熱血行程。雖然在天寒地凍中，但看到多年未見的日本好友出動大陣仗隊伍，包括松本市長、加賀市長、議長和議員們都親自熱情迎接，高醫體系參訪團都感動不已，交流團參訪的行程甚至還躍上當地多家報紙版面。

▲高雄醫學大學暨醫療體系團隊參訪日本加賀市政府(左四加賀市市長宮元陸、左三議長稻垣清也)。（圖／高醫大提供）

高雄醫學大學校長楊俊毓表示，過去三年因為COVID-19肆虐全球，造成各國實體交流中斷，僅能透過網路視訊進行國際間的醫學交流，比起面對面的實體交流，效益落差很大，因此高雄醫學大學暨醫療體系趁疫情趨緩，立即啟動與國際醫療接軌，而日本是台灣非常重要的合作夥伴，因此首發團就前往日本，除了親自邀約日本學者來台參與高醫大將在三月舉辦的台日國際學術研討會之外，此行也與金澤醫科大學簽署合作備忘錄。

▲高雄醫學大學與金澤醫科大學雙方團隊合影。（圖／高醫大提供）

▲高雄醫學大學校長楊俊毓(右)與日本金澤醫科大學校長宮澤克人代表兩校簽署合作備忘錄。（圖／高醫大提供）

金澤醫科大學成立於1972年，位於日本石川縣，學校設有醫學部、看護學部、大學院醫學研究科、大學院看護學研究科、綜合醫學研究所，同時附設金澤醫科大學病院、冰見市民病院以及能登北部地域醫療研究所。金澤醫科大學的團隊疫情前曾數次訪台，和高醫大暨體系醫院多年來已建立良好的合作關係，此次雙方特別針對目前最受到全球關注的細胞治療與再生醫學領域簽訂合作協議書，期望透過共同研究、學生與教研人員交換、聘任客座教授等方式促成台日更密切的細胞治療研究合作。

這次的合作研究目標之一是共同研發適合台灣族群以腫瘤新生抗原為基礎的癌症治療疫苗，雙方將以嚴謹的科研標準來驗證療效與安全性，促進尖端醫療生技產業之發展。

▲高雄醫學大學暨醫療體系團隊參訪松本大學(前排左四松本大學校長菅谷昭)。（圖／高醫大提供）

高醫體系疫情後首發團國際交流成果豐碩，此行也與本次參訪的松本大學及加賀市醫療中心共同研議未來將簽署合作備忘錄、信州大學附屬醫院則預計將與高醫大合作細胞治療研究計畫，並爭取跨國臨床試驗場域在高醫進行。高醫大期望透過這次的參訪，深化與國際友人的學術研究交流，除了在全球關注的細胞治療與再生醫學研究上合作，也在目前全球所面齡的高齡化議題，結合日方長照及台灣失智研究的亮點強項，優勢互補，緊密合作，共同為促進人類健康福祉而努力。

▲高雄醫學大學暨醫療體系團隊參訪松本市政府(前排左四松本市市長臥雲義尚、右三高雄醫學大學校長楊俊毓)。（圖／高醫大提供）