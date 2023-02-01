高雄輕軌靠站…司機員「丟包乘客」走下車！　高捷曝心酸內幕

▲輕軌司機尿急下車。（圖／翻攝自臉書七九町-高雄都運輸通）

記者許宥孺／高雄報導

日前有民眾搭乘高雄輕軌，列車停靠美術館站後，司機員突然走下車，讓車上民眾超疑惑，難道是被丟包，不過有經驗的乘客馬上給解答，表示司機去上廁所。畫面被PO上網後，高雄捷公司解釋，因一趟勤務超過2小時，執勤過程難免會尿急，請乘客多體諒。

有民眾拍下一段畫面，搭高雄輕軌途中，車上跑馬燈跳出「列車司機因勤務需求，將暫時離開駕駛座」，隨後，司機員就走下車，留下一車滿臉問號的乘客。

有乘客疑惑表示：「司機咧？」、「跑去哪？」後來則有乘客表示，司機是去上廁所。

▲跑馬燈顯示「列車司機因勤務需求，將暫時離開駕駛座」。（圖／翻攝自臉書七九町-高雄都運輸通）

對此，高捷公司表示，輕軌司機員一般是利用勤務交接的休息時段，在值勤休息室上廁所，但一趟勤務可能超過2小時，有時候難會有在值勤過程中上廁所的需求。

高捷公司指出，有幫司機員在沿線比較合適的車站，跟警察局、台鐵或商家，洽商如果司機員有緊急需求，可以借用他們的洗手間，因此如果是因為有上廁所的需求，也請搭車民眾予以體諒，車上安全無虞，司機員會快去快回繼續駕駛勤務，請民眾耐心等候。