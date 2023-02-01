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贈陳建仁「兩寶」　時力黨團要新內閣「苦民所苦」

▲陳建仁拜會時代力量黨團。（圖／記者宋良義攝）

▲時代力量黨團贈陳建仁「苦民所苦」卷軸。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長陳建仁今（1日）拜會立法院朝野黨團。時代力量黨團方面，除向陳建仁提出施政建議外，總召邱顯智代表致贈書籍「我袂放你一個人」與「苦民所苦」中堂卷軸，期許新內閣要能「苦民所苦」、「憂民所憂」，照顧每一個需要被照顧的國人，不要讓任何一個人孤單。

時代力量立委與陳建仁會談期間，副總召陳椒華表示，氣候變遷不僅對社會、經濟和生活會造成巨大影響，亦增加整體社會的各種身心健康風險，然而環保團體認為最不適任的環保署長仍在內閣名單，讓人非常擔心無法落實這方面的工作。

陳椒華表示，《廢棄物清理法》、《水土保持法》、《礦業法》等應盡速通過修法，也呼籲陳建仁，面對中國的威脅，抗中保台不能只是口號，更應該在有關中資或紅色資本入侵我國關鍵基礎設施及關鍵基礎產業，如高雄港碼頭及科學城物流等問題，積極面對處理。

幹事長王婉諭則表示，少子化是台灣國安問題，同時也加劇勞、健保財政負擔，如不從制度面全面改革健保財務和勞保年金，恐怕會嚴重衝擊全體國人的健康及退休保障。

王婉諭說，年輕人不敢生與低薪、高工時、高房價、不夠友善的生活環境有很大的關係，解決低薪應透過立法制度化，而非不確定的基本工資審議，只是蔡政府歷任勞動部長多次承諾在「下會期」會將最低工資法草案送進立法院，但至今仍不見蹤影。另外，通膨嚴重也是問題，希望陳健仁要苦民所苦。

談及台灣死亡交通事故攀升，王婉諭說，交通部去年坦言當年交通事故死亡數下降5%的目標破功，陳建仁必須協調各部會嚴肅面對，讓民眾安全出門、平安回家。

邱顯智則表示，民進黨執政7年來，在漂亮經濟成長數字的背後，卻留下了兩個不正義與一個不安全：首先就是貧富差距持續擴大，薪資占GDP比例下降至43%，創下1981年有統計以來最低點，這是「分配不正義」，而房市屢創新高，執政黨卻用大撒幣補貼來支持失速的「經濟火車頭」，平均地權條例修法打炒房變成打假球，選前承諾的房地持有稅變成「昨暝拍謝」，這是「居住不正義」。另外，交通事故一年釀逾3000死，執政團隊卻拿不出應對策略，讓無辜的生命繼續消逝在道路上，這是「交通不安全」。

邱顯智建議新內閣，應儘速完成以下三件事情：一、啟動房地持有稅改革，針對都會區閒置未使用的住宅課徵空屋稅；其二，落實平均地權條例，切莫透過訂定子法，違法開後門；第三，交通事故與行人安全保障，需要新內閣統合事權，提出有效的對策，落實「交通零死亡願景」。

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