轟陳建仁過客心態！　朱立倫：勞保、台電、中油去年慘虧數千億

▲朱立倫今日下午出席國民黨中常會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

對於陳建仁新內閣成立，國民黨主席朱立倫在今（1）日的中常會上表示，光是勞動基金、台電與中油慘虧數千億，平均每位國民就要承擔三萬六千元，更批評新內閣成立應展現新氣象、給國人願景，但明顯大家感受到過客心態、過渡內閣，陳建仁連中研院特聘研究員都不肯放棄，還要用借調方式，又如何面對當前碰到的挑戰？

朱立倫首先向全民拜晚年，祝福全民鴻兔大展、旺兔歲福、旺旺兔年、歲歲幸福，新的一年，希望國民黨能繼續秉持走對的路、提對的人、團結一致無私無我精神，持續勝利成功。朱立倫提到，眼前還有3月4日南投補選，國民黨每一步都戰戰兢兢，盼大家團結一致、全力以赴，如同「旺兔歲福」的英文諧音「one two three four」一樣，一步一腳印，讓林明溱高票順利當選成功。

朱立倫指出，去年是空前最嚴重的少子化危機，將引發未來經濟、教育、社會各層面問題，勞動基金、台電與中油也慘虧，光這三項嚴重虧損，平均每位國民就要承擔三萬六千元。在民進黨的錯誤能源政策下，將來問題一定更嚴重，今年虧損數預計還會超過去年，再加上勞保若繼續虧損，破產又該怎麼辦？何況台灣中小企業、民間店家三年來因疫情受到的損失不計其數，目前的財經內閣完全不像能面對後疫情時代經濟挑戰的內閣。更何況民進黨執政下國家安全、兩岸關係皆出現危機，人民面對戰爭恐懼、安全威脅，但新內閣展現出過渡內閣、過客心態，看不到民進黨的解方與決心。

朱立倫表示，新年還是要給新內閣一些期許，拜託民進黨政府做一天執政黨就好好為台灣人民打拚，應真正解決人民的問題，而非解決民進黨派系平衡的問題，希望以此期許新內閣好好努力加油，為台灣、為中華民國打拚。