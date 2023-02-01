男爬谷關七雄摔落山谷全身癱　醫做這件事讓他「拿湯匙吃便當」

▲台中男爬谷關七雄摔落山谷全身癱，醫做這件事讓他持湯匙吃便當。（圖／中國附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名42歲張姓男子在110年底攀登谷關七雄時意外墜谷，雖然緊急送醫撿回一命，但因脊椎第5到7節頸椎骨折，頸部以下全身癱瘓，四肢無法動彈。但經過中國附醫自體骨髓間質幹細胞治療後，張男現在可以翻身、坐起，甚至能持輔具自己吃完一個便當，讓團隊及張男興奮不已。

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▲中國附醫脊椎中心副主任邱正迪表示，脊髓損傷是一種脊髓的急性創傷，多數是由交通事故、高處墜落造成。（圖／記者游瓊華攝）

中國附醫脊椎中心副主任邱正迪表示，脊髓損傷是一種脊髓的急性創傷，多數是由交通事故、高處墜落造成，其會造成運動感覺障礙、排尿排便障礙、呼吸機能障礙、性功能障礙、皮膚併發症障礙、自主神經機能異常等，其中只有10%能恢復正常生活。

邱正迪指出，張姓病患去年3月施打第一劑自體骨髓間質幹細胞治療，至今已經完成總共五劑。病患接受治療後有明顯進步，從感覺身體不是自己的、無法坐臥床頭，到現在雙手力量穩定，已經能使用輔具吃飯。

目前全台已有500多名脊髓損傷病患接受此療法而重獲新生，但是邱正迪也提到，並非所有脊椎損傷患者適用自體骨髓間質幹細胞治療，若有腫瘤、肝炎、腎功能不全以及感染等疾病患者就不適合。