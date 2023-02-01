台15線自撞火燒車「駕駛慘成焦屍」　身分難辨將採DNA鑑定

▲台15線南下51公里處昨（31）日晚間1輛轎車自撞中央分隔島後車體燃燒起火，楊梅警方到場後發現車內駕駛已明顯死亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台15線南下51公里處昨（31）日晚間發生火燒車意外，楊梅警方與消防人員到場撲滅火勢後，在駕駛座發現1已焦屍，警方根據轎車車號查出為陸姓車主所有，但家屬到場指認時也無法分辨身分，警方已報請桃園地檢署檢察官相驗，將驗DNA確認死者身分，並確認是否酒駕。

▲台15線南下51公里處昨（31）日晚間1輛轎車自撞中央分隔島後車體燃燒起火，楊梅警方到場處理時，轎車零件散落一地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方指出，意外發生在台15線51公里處南下新屋路段，楊梅警方昨晚8時49分許接報案，指1輛轎車疑似失控自撞中央分隔島，因撞擊力道強勁導致轎車起火燃燒，消防人員到場灌救撲滅火勢，整輛轎車已燒毀僅剩骨架，駕駛座上發現一具已燒黑屍體，由於難以辨識駕駛是男性還是女性。

▲台15線南下51公里處昨（31）日晚間1輛轎車自撞中央分隔島後車體燃燒起火，楊梅警方封鎖現場進行蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方根據車號查出是車主是42歲的陸姓男子，隨即通知家屬到場指認，但家屬亦無法確認是否為陸姓車主，警方已報請桃園地檢署檢察官今天相驗，將抽取死者DNA釐清身分，至於是否有酒駕情事則需待抽取血液後送驗確認；至於案發現場較為偏僻，現場附近並沒有監視器，無法調閱監視畫面了解意外發生經過。