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社會 社會焦點 保障人權

彰化8連棟民宅火警...疑電線走火釀禍　「閃光+爆炸聲」恐怖畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

芬園鄉永和路今天凌晨發生大火，現場為連棟透天厝，再加上風勢助燃，夾雜爆炸聲，火勢相當猛烈，一連延燒8間，消防局據報派出11個消防分隊趕往搶救，所幸住戶全部及時逃出，清晨6點一度竄出黑煙，消防人員又再度前往滅火，疑似電線走火釀禍，目前火調人員前往鑑識釐清原因，而火警發生時的監視畫面也曝光。

▲芬園鄉火警延燒８間。（圖／記者唐詠絮攝）

▲芬園鄉火警住家被燒成焦黑。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲芬園鄉火警延燒８間。（圖／記者唐詠絮攝）

社區協會總幹事王碧玉說，深夜爆炸聲，發生在近凌晨12點鐘，初聽到2聲以為是鞭炮聲，但其實感覺到好像有點震動，大約再一分鐘後又再聽到連續3聲，接著聽到民眾打電話告知火警，現場聚集許多前往關心的民眾及民代，也有熱心村民事發後不久，煮了 2大鍋熱食，竹林村長張文哲及時安置2戶，其餘則暫住附近親友家。

▲芬園凌晨民宅發生火警。（圖／民眾提供）

▲芬園鄉火警延燒８間。（圖／王碧玉提供）

火警發生，有民宅監視器錄下火災當下，只見火苗從庭院外竄出，接著發生２次疑似爆炸引發的大火花，接著開始延燒，這8棟連棟住宅，主要是民眾住宅，另有一戶是經營早餐店，火場內全被燒得面目全非，尤其在住家前停放的機車、腳踏車等等全被燒成骨架、牆壁也被燒得一片焦黑。

▲芬園鄉火警延燒８間。（圖／記者唐詠絮攝）

上午火場受災居民聚集在自家前面，看著自己辛苦建立的家園，竟被無情的祝融毀於一旦，不禁悲從中來，頻頻拭淚；有一名婦人說，他們一家5人當時都睡著了，聽到有人大喊「火災」，才從睡夢中驚醒倉皇從一片濃煙中逃出，嚇到腿軟了。

還有居民說，媽媽因為大火，到早上都還在頭暈，剛剛才送她到醫院進一步觀察。現場還有一名婦人說，她的丈夫半夜看監視器，疑似電線走火，還有爆炸聲不斷，趕緊起床協助救災。

▲芬園鄉火警延燒８間。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化消防局第一大隊副隊長吳哲佑表示，本次芬園鄉永和路住宅火災案件，消防局在接近今天凌晨接獲民眾報案後，派遣20車、42人前往救災。

現場主要燃燒連棟住宅一樓前面的停車空間，消防同仁立即佈署水線防止火勢再向臨棟建築物延燒及滅火攻擊，火勢迅速在一個小時內撲滅，總計有7戶住宅受火勢波及，另外有一戶是稍微受到波及，沒有人員傷亡，起火原因目前由火調人員調查中。

▲芬園鄉火警延燒８間。（圖／記者唐詠絮攝）

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