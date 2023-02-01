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馬克宏年金改革爆抗議潮　法國127萬人上街示威

文／中央社

反對法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）年金制度改革計畫的聲浪日益壯大，根據法國內政部數據，有超過127萬人湧上街頭示威吶喊。

▲▼ 法國巴黎1月31日示威抗議年金改革。（圖／路透）

▲根據法國內政部數據，有超過127萬人湧上街頭示威吶喊。（圖／路透，下同）

法新社報導，這次抗議人數略高於本月19日的首輪示威，讓政府飽受更大壓力來說服選民相關改革確實有其必要。

法國勞工力量工會（Force Ouvriere）的德瑞馮（Patricia Drevon）與其他工會領袖今晚在聯合記者會上說：「政府必須聆聽不滿這項計畫的聲音，並撤銷相關計畫。」

另外兩天的罷工暨抗議行動已排定於2月7日、11日登場。

▲▼ 法國巴黎1月31日示威抗議年金改革。（圖／路透）

把退休年齡從現行的62歲延至64歲，是馬克宏第二任期的主要政策。他昨天出面捍衛說，鑒於預估未來幾年即將出現赤字，這個計畫是「必要的」。

法國總理柏納（Elisabeth Borne）今天在社群網站推特（Twitter）寫說，「年金制度的改革引發諸多疑問和疑慮。我們聽到了」，但她堅持政府「有責任」執行相關變革。

各大工會稱今天的全國大罷工人數來到250萬左右；強硬左派的法國總工會（CGT）暗示當天稍早人數達到280萬。

罷工行動衝擊法國各地運輸、學校等公共服務。

▲▼ 法國巴黎1月31日示威抗議年金改革。（圖／路透）

法國上一次出現與這次規模相當的抗議行動要回溯至2010年，當時同樣是抗議年金改革。根據官方數字，當年抗議最高峰時有123萬人上街吶喊；工會數據則直指人數有350萬。

儘管這場僵局引發的怒火恐直線上揚，代價也可能節節高升，馬克宏卻沒有罷休的跡象。他贏得連任短短9個月，這項議題關係到他的信譽。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）數據，法國目前領取退休金的門檻在主要歐洲經濟體中是最低的，但跟其他工業化國家相比，法國養老金支出在其經濟規模占比上卻是第2高的。

一位退休老師今天遊行時告訴法新社：「我們需要民眾加入這場行動，發動會真正產生影響的罷工行動。」她說：「每10天示威一次不足以讓政府打退堂鼓。」

今天的示威活動大致和平，僅無政府主義者和極左分子與警方下午在巴黎爆出零星衝突。警方逮捕了18人。

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