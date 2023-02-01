魚會口渴嗎？他認真科普「喝爆尿爆」　網驚：叫我怎麼溯溪

▲一篇「海裡的魚會口渴？」討論文引發熱議。（圖／翻攝自動物梗圖星球）

網搜小組／鄺郁庭報導

臉書社團近日出現一篇討論，「為什麼海裡的魚都不會口渴啊？海水又不能喝」，意外引起熱議，因為有人認真解釋，「海水魚喝水喝到爆，淡水魚是尿到爆」，讓一票網友震驚，「這樣叫我怎麼再去溯溪？」「原來河水那麼清甜是……」、「這認真到我懷疑是假的。」

有網友日前在「動物梗圖星球」轉貼2張討論串的截圖，只見第1張是有人發問「為什麼海裡的魚都不會口渴啊？海水又不能喝」；第2張則是有人回覆，「認真回好了（真的是認真的）」，指出「海水魚口渴到爆炸，所以他們喝海水喝到爆，再把多餘的鹽分排出去；淡水魚因為體液濃度較環境高，水會一直跑進去，所以淡水魚不太喝」，簡單來說就是「海水魚喝水喝到爆，淡水魚是尿到爆」。

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貼文一出驚呆大票網友，「你以為你在溯溪，實際上都是……」、「泡在尿裡」、「是認真的嗎？河都是魚的尿」、「海水魚醃那麼久，難怪比較入味」、「難怪，一直喝水，比較健康美味（？）」、「有魚的溪94魚湯，大海則是海鮮鍋」、「難怪小時候大人都說不要喝溪水（誤）。」

▲有網友笑呼，溯溪簡直就是「泡在尿裡」。（示意圖／記者王兆麟攝）

其中，還有人找出農委會的說法，證明真的不是一本正經在胡說八道。可以看到農委會2007年就在「農業主題館 觀賞魚」網站上刊登一篇「魚會不會喝水？」的知識文，指出魚類的血液或體液溶存大量物質，滲透壓遠超環境，對淡水魚而言，不用再飲用淡水，且為了避免持續滲透的大量水分稀釋體液，還要不斷排尿；但對海水魚來說，相對於溶存大量物質的海水環境，體內滲透壓反而呈現低張狀態，所以海水魚要不斷汲取水分，並透過魚體過濾、濃縮與再回收，將鹽水與淡水分離。

▲農委會早在2007年就科普過了。（圖／翻攝自農委會）

還有水產養殖系的網友補充，「一直尿尿是真的，但喝這個字，人本能性覺得用嘴巴，其實用腮也算喝喔！」「然後不用擔心尿尿，因為無機物，排泄的氨氮亞硝酸會沉底（水的特性真的很棒）」，強調上層魚是很愛乾淨的，「水質太差，牠們感到緊迫就會掛點，也演化出可以反射光或是保護色防鳥」，最後笑說「我有在潛水，我也擔心過我一直在喝尿這件事。」