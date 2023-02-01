　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

魚會口渴嗎？他認真科普「喝爆尿爆」　網驚：叫我怎麼溯溪

▲▼ 。（圖／翻攝自動物梗圖星球）

▲一篇「海裡的魚會口渴？」討論文引發熱議。（圖／翻攝自動物梗圖星球）

網搜小組／鄺郁庭報導

臉書社團近日出現一篇討論，「為什麼海裡的魚都不會口渴啊？海水又不能喝」，意外引起熱議，因為有人認真解釋，「海水魚喝水喝到爆，淡水魚是尿到爆」，讓一票網友震驚，「這樣叫我怎麼再去溯溪？」「原來河水那麼清甜是……」、「這認真到我懷疑是假的。」

有網友日前在「動物梗圖星球」轉貼2張討論串的截圖，只見第1張是有人發問「為什麼海裡的魚都不會口渴啊？海水又不能喝」；第2張則是有人回覆，「認真回好了（真的是認真的）」，指出「海水魚口渴到爆炸，所以他們喝海水喝到爆，再把多餘的鹽分排出去；淡水魚因為體液濃度較環境高，水會一直跑進去，所以淡水魚不太喝」，簡單來說就是「海水魚喝水喝到爆，淡水魚是尿到爆」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出驚呆大票網友，「你以為你在溯溪，實際上都是……」、「泡在尿裡」、「是認真的嗎？河都是魚的尿」、「海水魚醃那麼久，難怪比較入味」、「難怪，一直喝水，比較健康美味（？）」、「有魚的溪94魚湯，大海則是海鮮鍋」、「難怪小時候大人都說不要喝溪水（誤）。」

▲花蓮開放溯溪活動，但須遵守防疫規定，同時每1教練最多帶領5人。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲有網友笑呼，溯溪簡直就是「泡在尿裡」。（示意圖／記者王兆麟攝）

其中，還有人找出農委會的說法，證明真的不是一本正經在胡說八道。可以看到農委會2007年就在「農業主題館 觀賞魚」網站上刊登一篇「魚會不會喝水？」的知識文，指出魚類的血液或體液溶存大量物質，滲透壓遠超環境，對淡水魚而言，不用再飲用淡水，且為了避免持續滲透的大量水分稀釋體液，還要不斷排尿；但對海水魚來說，相對於溶存大量物質的海水環境，體內滲透壓反而呈現低張狀態，所以海水魚要不斷汲取水分，並透過魚體過濾、濃縮與再回收，將鹽水與淡水分離。

▲▼ 。（圖／翻攝自農委會）

▲農委會早在2007年就科普過了。（圖／翻攝自農委會）

還有水產養殖系的網友補充，「一直尿尿是真的，但喝這個字，人本能性覺得用嘴巴，其實用腮也算喝喔！」「然後不用擔心尿尿，因為無機物，排泄的氨氮亞硝酸會沉底（水的特性真的很棒）」，強調上層魚是很愛乾淨的，「水質太差，牠們感到緊迫就會掛點，也演化出可以反射光或是保護色防鳥」，最後笑說「我有在潛水，我也擔心過我一直在喝尿這件事。」

ET快訊
快訊／台南市區聯結車撞機車　女騎士遭輾斃
快訊／蘇貞昌內閣交接隔日驚傳住院　蔡英文趕忙探訪
台南龍崎重機騎士慘死身份曝！　建材龍頭前經理
壽司郎「蒸發36.8億」股價GG！　17歲屁孩舔醬油罐
看完煙火　新北年輕夫妻昏倒租屋處！1死1獲救
乙武洋匡分手混血女友！　偕新嫩妹同居
薔薔扮藝妓「被各種A錢」怒了！　日本店家被狂洗剩2顆星

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「北捷無罩散步」女師PO激戰片GG了！再曬開工「大凶照」　網好暈

下波人事調整！國營、轉投資事業董座換人？王國材曝討論時間點

明起迎雨！周末「補班日雨彈襲半個台灣」　漸入春溫差逾10度

搭高鐵拒換靠窗位　妹子遭情勒「一家3口想坐一起」！結局超狂

魚會口渴嗎？他認真科普「喝爆尿爆」　網驚：叫我怎麼溯溪

《灌籃高手》這一幕看到哭！「女友狂嘖嫌幼稚」他當場怒分手

科大招生寒冬！學測考生增逾2千人　專家：將加速技職體系崩壞

計程車司機載到「輔大陳若儀」6字曝長相！　小姑抹黑壓力大瘦2kg

平流層暖變！恐又要冷　鄭明典PO「特別降溫訊號」

爺爺長照費用每個月6萬元　26歲女崩潰求問「怎麼負擔得起」

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

玩太嗨！３男列車到站睡死　友下車拍窗...見車開走笑翻

調皮爸模仿汪喘氣呼吸　哈士奇0表情看傻眼XD

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

顏佑庭驚喜回歸《營業中》　秀拉花功力..客人讚：100分

「北捷無罩散步」女師PO激戰片GG了！再曬開工「大凶照」　網好暈

下波人事調整！國營、轉投資事業董座換人？王國材曝討論時間點

明起迎雨！周末「補班日雨彈襲半個台灣」　漸入春溫差逾10度

搭高鐵拒換靠窗位　妹子遭情勒「一家3口想坐一起」！結局超狂

魚會口渴嗎？他認真科普「喝爆尿爆」　網驚：叫我怎麼溯溪

《灌籃高手》這一幕看到哭！「女友狂嘖嫌幼稚」他當場怒分手

科大招生寒冬！學測考生增逾2千人　專家：將加速技職體系崩壞

計程車司機載到「輔大陳若儀」6字曝長相！　小姑抹黑壓力大瘦2kg

平流層暖變！恐又要冷　鄭明典PO「特別降溫訊號」

爺爺長照費用每個月6萬元　26歲女崩潰求問「怎麼負擔得起」

「3條通」男遇臨檢冒充身分　長相不一樣...他瞎扯發生車禍

兒子驗DNA「不是自己種」　人妻被疑跟小王上床！真相曝光

曾拍「陰莖增大術」影片！網紅下半身赤裸慘死　警曝生前神秘女伴

特斯拉中國營收「不再翻倍」　增速降至31%輸給美國、全球

台中夜店散場推擠口角　白目男竟罵警三字經！被噴辣椒水狼狽上銬

藍營猛打「人格毁滅」戰？　簡舒培批國民黨：見不得台灣好

施柏宇搶穿Balenciaga「3XL運動鞋」迷倒韓妞　BV瑪莉珍鞋搭金扣環超美

「北捷無罩散步」女師PO激戰片GG了！再曬開工「大凶照」　網好暈

巷口撿回小幼幼　養4年變「肌肉袋鼠」嚇到家人：沒想到這麼壯

50元爽吃8塊雞！麥當勞兔年優惠券　麥粉「狂推1組合」：省錢有感

女友自嘲「找到胸部小的原因」他享受臉＋抓抓手勢：又大又棒

生活熱門新聞

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

今晚轉雨！　「立春」下最大

即／17縣市低溫特報　清晨下探11度

台人寧願出國！過來人揭拒國旅原因

《灌籃高手》票房破3億！真人版彩子現街頭

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

12生肖2月運勢曝！命理師：「這類人」財運超旺

用餐時間吃孫東寶　「才3桌」他傻了

不用等到閏二月！立春就拜土地公　招財「5水果」必備

只到明天！好市多超夯1物「突快閃特價」

雨區擴大時間曝　5天預測圖「2地區下最多」

更多熱門

相關新聞

台灣豬再獲肯定！種豬成功銷菲　農委會：產官學努力成果

台灣豬再獲肯定！種豬成功銷菲　農委會：產官學努力成果

台灣畜業再傳好消息！繼去年底農委會宣布從今年元旦起，全國肉豬停打豬瘟疫苗，我駐菲律賓代表處日前獲得菲律賓農業部通知，我國有意願輸銷的7家種豬場獲准輸菲農委會表示，這是透過台菲諮商、議定檢疫條件、積極爭取菲方在111年新冠肺炎疫情期間，派員來台實地查核種豬生產設施成果，顯示優質台灣豬再次被競爭激烈的國際市場所肯定。

「大安溪倚天劍」東亞第1高樹！農委會團隊0度低溫涉水找到

「大安溪倚天劍」東亞第1高樹！農委會團隊0度低溫涉水找到

橘貓低頭狂舔鏟屎官水杯　凶狠表情全被捕捉

橘貓低頭狂舔鏟屎官水杯　凶狠表情全被捕捉

農委會認張善政抄襲！桃市府批：公道在人心

農委會認張善政抄襲！桃市府批：公道在人心

張善政涉抄襲案！農委會認定：6報告違反契約「將向宏碁求償」

張善政涉抄襲案！農委會認定：6報告違反契約「將向宏碁求償」

關鍵字：

海水魚淡水魚喝水尿尿農委會動物梗圖星球

讀者迴響

熱門新聞

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

失戀看A片看到哭　一票妹子湧入安慰：我也是

前夫騙光積蓄！女星宣布下海陪酒

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

今晚轉雨！　「立春」下最大

余正煌遭爆「考績乙」　調查局回應

即／17縣市低溫特報　清晨下探11度

台人寧願出國！過來人揭拒國旅原因

《灌籃高手》票房破3億！真人版彩子現街頭

買車「講這5句話」準備當肥羊

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

「5大補貼」別忘了申請！　金額最高10萬、3／31截止

更多

最夯影音

更多
日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面