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台灣豬再獲肯定！種豬成功銷菲　農委會：產官學努力成果

▲台南市積極防範非洲豬瘟入侵，台南市長黃偉哲5日到下營區養豬場了解停用廚餘狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲農委會宣布好消息，台灣種豬可外銷到菲律賓。（圖／記者林悅翻攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣畜業再傳好消息！繼去年底農委會宣布從今年元旦起，全國肉豬停打豬瘟疫苗，我駐菲律賓代表處日前獲得菲律賓農業部通知，我國有意願輸銷的7家種豬場獲准輸菲農委會表示，這是透過台菲諮商、議定檢疫條件、積極爭取菲方在111年新冠肺炎疫情期間，派員來台實地查核種豬生產設施成果，顯示優質台灣豬再次被競爭激烈的國際市場所肯定。

在非洲豬瘟肆虐全球，台灣防堵非洲豬瘟於國境外，成功撲滅口蹄疫，並朝向清除豬瘟目標邁進，農委會在去年底宣布撲滅豬瘟，並規劃三階段計畫，從今年元旦起，全國肉豬停打豬瘟疫苗，而在過完農曆年後，也從菲律賓傳來好消息，農委會今天宣布，已經獲得菲律賓農業部通知，我國有意願輸銷的7家種豬場獲准輸菲。

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農委會指出，由於我國種豬已能穩定輸出越南及香港，生鮮豬肉可輸出澳門，加工豬肉也可外銷日本、新加坡、澳門及香港等，農委會經過仔細評估，針對菲國國內豬肉消費的高度需求，與我駐菲律賓代表處合作積極與菲國檢疫部門諮商，並邀請菲國派查核人員在去年9月間赴台，就業者生產種豬及豬肉設施與官方管理體系進行詳細查核，如今種豬輸菲首先獲得好消息，這是產官學界攜手共同努力的成果。

農委會表示，養豬產業為我國重要畜牧業，在重要動物疫病清除之際，農委會將持續結合政府與民間力量，積極推動農畜產品國際市場多元化，把優質安全的台灣農畜產品，推廣到全球各地的消費者，讓世界看到台灣。
 

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