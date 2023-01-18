農委會認定張善政抄襲　「公道自在人心」桃市府批：先射箭再畫靶

記者沈繼昌、蔡怡萍／桃園報導

國民黨籍桃園市長張善政任職宏碁副總期間，執行的農委會研究計畫案涉嫌抄襲，農委會調查後今（18）日指出，經專案小組討論認定共有6篇子報告，有違反契約規定情事，後續將依契約規定，向宏碁公司依法追償上開6篇子報告計畫經費。桃園市政府新聞處長羅楚東對此做出回應，指控這是「先射箭再畫靶」充滿爭議的結果，認為公道自在人心，民眾心裡也無法接受這種結論。

▲桃園市長張善政涉嫌在農委會研究計畫案有抄襲情事，農委會調查後認為確實有6篇子報告文字引用比率異常。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市政府回應張善政捲入農委會研究計畫抄襲案，新聞處長羅楚東表示，這是一個完全無法令人接受、充滿高度爭議性的結果，他指出農委會所謂的專家小組會議，是否是先射箭再畫靶，民眾心中自有公斷，而目前內閣改組傳言甚囂塵上，刻意選在此時拋出這樣的結論，他直言動機令人懷疑。

農委會18日公布，宏碁公司執行96至98年計畫內容分為六大工作項目，其中涉及侵權疑義為第一大項「協助國內農業資訊化發展規劃」項下之子計畫。本案依據本會疑似侵權案件處理程序，除函請宏碁公司及計畫主持人張善政提出說明外，並由本會邀集7位專家組成專案小組進行複審。專案小組共計召開3次會議，並於第1次會議後，再次函請宏碁公司及計畫主持人張善政，補充前揭6篇子報告文字引用比率異常之說明，後續針對計畫工作項目、契約規範，以及報告文字重複疑義部分，就重複文字比率較高之6篇子報告進行實質近似之討論。

農委會指出，經過專案小組除透過比對軟體，進行文字重複性分析外，所涉疑義6篇子報告，並進一步以人工方式逐篇確認其原始文獻對應情形。經委員檢視各篇重複內容文字區塊可舉證對應文獻，與會委員一致確認文字重複部分與已發表之參考文獻有實質近似之情形，違反契約第10條第3款「乙方交付之報告及研發成果內容不得有抄襲、剽竊、或侵害他人營業秘密、智慧財產權及其他權利之情事」。

▲農委會副主委陳駿季表示，經過專家小組3次會議討論，確認張善政主持宏碁公司計畫有6篇報告違反契約。（圖／記者楊惠琪攝）



農委會副主委陳駿季指出，張善政擔任計畫主持人的宏碁公司執行農委會96至98年「農業電子化發展策略分析與規劃」案侵權疑義，經過農委會邀請7位專家組成專案小組，經過3次會議討論，針對6篇重複性較高的報告，一致決議違反契約規定。

陳駿季表示，專家小組在進行討論時，除了系統性比對，更進一步針對疑似重複段落，找到原始文獻進行人工逐一比對，以嚴謹方式確認相關研究報告有涉及實質相似程度，後續農委會將對宏碁公司追償上開6篇子報告計畫經費。