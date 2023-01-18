　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

農委會認定張善政抄襲　「公道自在人心」桃市府批：先射箭再畫靶

記者沈繼昌、蔡怡萍／桃園報導

國民黨籍桃園市長張善政任職宏碁副總期間，執行的農委會研究計畫案涉嫌抄襲，農委會調查後今（18）日指出，經專案小組討論認定共有6篇子報告，有違反契約規定情事，後續將依契約規定，向宏碁公司依法追償上開6篇子報告計畫經費。桃園市政府新聞處長羅楚東對此做出回應，指控這是「先射箭再畫靶」充滿爭議的結果，認為公道自在人心，民眾心裡也無法接受這種結論。

▲桃園市長張善政表示，肯定桃市所有長輩一生為家庭、社會奉獻，市府為照顧長輩，老人三節禮金自春節起從2,000元調高至2,500元，並刪除排富條款規定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政涉嫌在農委會研究計畫案有抄襲情事，農委會調查後認為確實有6篇子報告文字引用比率異常。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市政府回應張善政捲入農委會研究計畫抄襲案，新聞處長羅楚東表示，這是一個完全無法令人接受、充滿高度爭議性的結果，他指出農委會所謂的專家小組會議，是否是先射箭再畫靶，民眾心中自有公斷，而目前內閣改組傳言甚囂塵上，刻意選在此時拋出這樣的結論，他直言動機令人懷疑。

農委會18日公布，宏碁公司執行96至98年計畫內容分為六大工作項目，其中涉及侵權疑義為第一大項「協助國內農業資訊化發展規劃」項下之子計畫。本案依據本會疑似侵權案件處理程序，除函請宏碁公司及計畫主持人張善政提出說明外，並由本會邀集7位專家組成專案小組進行複審。專案小組共計召開3次會議，並於第1次會議後，再次函請宏碁公司及計畫主持人張善政，補充前揭6篇子報告文字引用比率異常之說明，後續針對計畫工作項目、契約規範，以及報告文字重複疑義部分，就重複文字比率較高之6篇子報告進行實質近似之討論。

農委會指出，經過專案小組除透過比對軟體，進行文字重複性分析外，所涉疑義6篇子報告，並進一步以人工方式逐篇確認其原始文獻對應情形。經委員檢視各篇重複內容文字區塊可舉證對應文獻，與會委員一致確認文字重複部分與已發表之參考文獻有實質近似之情形，違反契約第10條第3款「乙方交付之報告及研發成果內容不得有抄襲、剽竊、或侵害他人營業秘密、智慧財產權及其他權利之情事」。

▲農委會副主委陳駿季。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會副主委陳駿季表示，經過專家小組3次會議討論，確認張善政主持宏碁公司計畫有6篇報告違反契約。（圖／記者楊惠琪攝）

農委會副主委陳駿季指出，張善政擔任計畫主持人的宏碁公司執行農委會96至98年「農業電子化發展策略分析與規劃」案侵權疑義，經過農委會邀請7位專家組成專案小組，經過3次會議討論，針對6篇重複性較高的報告，一致決議違反契約規定。

陳駿季表示，專家小組在進行討論時，除了系統性比對，更進一步針對疑似重複段落，找到原始文獻進行人工逐一比對，以嚴謹方式確認相關研究報告有涉及實質相似程度，後續農委會將對宏碁公司追償上開6篇子報告計畫經費。

ET快訊
烏克蘭直升機墜毀「基輔陷火海」　釀18死29傷
快訊／江小漁改標賣過期1年巴沙魚　負責人50萬交保
菜鳥空服員上班第1天就出包！飛機起飛「1動作」秒噴187萬
不滿妻子被包養！他關刀插嘴塞銅板奪命　下場慘曝
獨／殺已婚牙醫男友　小三抄佛經懺悔：他一直告訴我會離婚娶我
淫師「音樂課輔導」10多名女學生！　性愛片誤發群組
陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

名校學生淪街友！北市勞動局伸援手　「年節臨工專案」最高領1萬4

國慶展演無人機未先申請　NCC罰台灣希望創新60萬

農委會認定張善政抄襲　「公道自在人心」桃市府批：先射箭再畫靶

遭綠營黨內圍剿　王世堅親吐內心話：昔「打馬屠龍」今成叛徒

柯文哲問要不要經營民眾黨沙漠　蔡壁如：那得考慮我是不是仙人掌

兌現選前政見！張善政加碼桃園「多1胎加1萬」　三節禮金也提高

農曆年前6千元拿不到　李貴敏轟民進黨：心口不一、藉故拖延

全文／賴清德拋民進黨新使命「守護台灣」　4革新打斷手骨顛倒勇

NCC重罰民視周玉蔻〈辣新聞152〉7違規案共300萬元

仍想把柯文哲送進總統府　蔡壁如：但我不一定要進黨部或競辦

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

名校學生淪街友！北市勞動局伸援手　「年節臨工專案」最高領1萬4

國慶展演無人機未先申請　NCC罰台灣希望創新60萬

農委會認定張善政抄襲　「公道自在人心」桃市府批：先射箭再畫靶

遭綠營黨內圍剿　王世堅親吐內心話：昔「打馬屠龍」今成叛徒

柯文哲問要不要經營民眾黨沙漠　蔡壁如：那得考慮我是不是仙人掌

兌現選前政見！張善政加碼桃園「多1胎加1萬」　三節禮金也提高

農曆年前6千元拿不到　李貴敏轟民進黨：心口不一、藉故拖延

全文／賴清德拋民進黨新使命「守護台灣」　4革新打斷手骨顛倒勇

NCC重罰民視周玉蔻〈辣新聞152〉7違規案共300萬元

仍想把柯文哲送進總統府　蔡壁如：但我不一定要進黨部或競辦

獨／騎士型YouTuber車禍！14萬黃牌擊落直行車　認「我大意了」

盤點女星神秘刺青更有魅力！韓韶禧腰間藏圖騰　Nana佈全身最震撼

男友深夜硬上「吐珍奶來潤滑」　妹子崩潰求饒！隔天慘發炎

信義鄉櫻花季19日起跑　草坪頭梅花、櫻花接力綻放

張惠妹放假2周回台東　高雄開唱前突無預警宣布喜訊！

生菜vs.熟菜誰營養？解答曝　這1種更能「預防心血管疾病死亡」

BTS JIMIN、BIGBANG太陽搶飛巴黎看秀　機場造型帥翻攻版面

《婆婆》鍾欣凌感謝月老賜老公　重回「霞海城隍廟」捧神像祈福

淡水「天元宮櫻花」開了！免費租提燈、花傘　新北第一櫻開5成

俄烏開戰後首次有烏克蘭高官死亡　直升機墜毀18死29傷

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

2024民調民進黨逆轉！　34%賴清德、31.4%侯友宜、22.3%柯文哲

連戰揭「兩顆子彈」秘辛　陳水扁7點回應

國民黨大動作開鍘　一口氣開除11名議員黨籍

房貸族小確幸！過年後發錢月領房貸補貼　免申請直接入帳

賴清德：台灣沒有另外宣布獨立的必要

NCC重罰民視周玉蔻〈辣新聞152〉7案共300萬元

快訊／要領6千再等等！全民共享條例初審無共識　農曆年前三讀無望

賴清德今接任民進黨主席　團隊名單曝

4月才有機會領6千？　柯建銘指「差不多啊」：明天三讀根本天方夜譚

賴清德接黨魁宣示4革新　杜絕黑金、解決學倫問題

陳建仁配鄭文燦入閣？　他喻「疫苗＋論文二回合」：綠營2024倒大楣

兌現政見！張善政加碼「多1胎加1萬」

當年民進黨11寇多慘烈？被鬥到「全軍覆沒」　立委席次89→27

律師簡榮宗表態爭取國民黨立委提名　對戰汐止賴品妤　

更多熱門

相關新聞

兌現政見！張善政加碼「多1胎加1萬」

兌現政見！張善政加碼「多1胎加1萬」

桃園市長張善政選前提出政見，打出「多一胎加1萬」、提高長者三節禮金，今（18）日上午張主持市政會議，表示市府提出生育津貼、長者三節及重陽禮金等新措施，其中為鼓勵生育第2、3胎，推出加碼新制「多一胎加1萬」的生育津貼政策，若為雙胞胎、三胞胎者則每名額外加碼1萬元；此外，長者三節禮金也自今（2023）年起從2000元調高至2500元，同時刪除排富條款規定。

張善政涉抄襲案！農委會認定：6報告違反契約「將向宏碁求償」

張善政涉抄襲案！農委會認定：6報告違反契約「將向宏碁求償」

特斯拉大降價、台灣特斯拉回應了

特斯拉大降價、台灣特斯拉回應了

視察傳統市場　張善政向攤商拜年

視察傳統市場　張善政向攤商拜年

台光電火燒釀空污「臭死人」　張善政說話了

台光電火燒釀空污「臭死人」　張善政說話了

關鍵字：

張善政桃園市長抄襲農委會研究計畫回應

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

張穎穎宣戰汪小菲「1句話力挺大S」！揭張蘭一家真面目

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

快訊／北市恐怖死亡車禍！女遭吊車輾過斷兩截

雙載機車「詭異自摔」　後座媽趴地遭吊車輾斃

鄰居嗆「生小孩就去住透天」　老公一聽霸氣買新房

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面