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「大安溪倚天劍」東亞第1高樹！農委會團隊0度低溫涉水找到

▲▼農委會林業試驗所團隊發現台灣、也是東亞第1高樹「大安溪倚天劍」。（圖／徐嘉君提供）

▲農委會林試所團隊發現台灣最高、也是東亞第1高樹「大安溪倚天劍」。（圖／徐嘉君提供）

記者許敏溶／台北報導

繼去年6月找到超過80公尺高巨木後，農委會林業試驗所團隊在國人享受春節連假期間，在大年初二（1/23）出發，過程中遭遇寒流「凍人」0度低溫與溯溪時「刺骨」痛苦，加上被落石砸到手腕腫起，團隊在跋山涉水後完成不可能任務，在大安溪上游發現台灣目前已知最高樹、高達84.1公尺的台灣杉，樹齡推估約7到800年，目前稱為「大安溪倚天劍」，也是東亞第1高樹。

農委會林試所與成大研究人員所組成「找樹的人」團隊，利用空載光達技術搜尋全台灣樹高65m以上的巨木，發現台灣可能有941棵超過65公尺高巨木，研究團隊陸續進行現場探勘並測量，找到在雪霸公園山谷的台灣杉巨木「桃山神木」，高達79.1公尺，一度被譽為「撞到月亮的樹」，之後在卡阿郎溪上游找到高約82公尺的卡阿郎巨木。

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▲▼農委會林業試驗所團隊發現台灣、也是東亞第1高樹「大安溪倚天劍」。（圖／徐嘉君提供）

▲▼農委會林業試驗所團隊發現台灣、也是東亞第1高樹「大安溪倚天劍」。（圖／徐嘉君提供）

▲▼農委會林業試驗所團隊發現台灣、也是東亞第1高樹「大安溪倚天劍」。（圖／徐嘉君提供）

林試所助理研究員徐嘉君等人組成的團隊共20人，在大年初二上山，昨（29日）才返回，前後共花費7天，在大安溪上游發現這個編號「55214」的巨木，經過攀樹的攻擊手測量出84.1公尺，也讓「55214」成為台灣第1高樹，也是東亞第1高樹，團隊也稱為「大安溪倚天劍」。

徐嘉君說明，「大安溪倚天劍」樹圍約8.5公尺，跟之前發現的桃山神木、卡阿郎巨木相近，樹齡則推估約7到800年，生長在背風面溪谷中，樹上附生植物非常茂盛，目前沒有命名，團隊先暱稱為「大安溪倚天劍」。

至於為何鎖定「大安溪倚天劍」，徐嘉君表示，之前在光達資料就顯示，「55214」樹高至少79公尺，加上完整樹幹與頂層枝葉形狀，一開始就看好有很大機會是台灣最高樹，現場量測也證實當初預判，而且「55214」附近也有許多樹高超過60公尺以上的巨木，但「55214」在其中更是出類拔萃，一眼就能看出。

▲▼農委會林業試驗所團隊發現台灣、也是東亞第1高樹「大安溪倚天劍」。（圖／徐嘉君提供）

▲▼農委會林試所徐嘉君（見圖）帶領團隊，發現台灣最高、也是東亞第1高樹「大安溪倚天劍」。（圖／徐嘉君提供）

▲▼農委會林試所徐嘉君（見圖）帶領團隊，發現台灣最高、也是東亞第1高樹「大安溪倚天劍」。（圖／徐嘉君提供）

特別的是，這次團隊雖然找到「大安溪倚天劍」這個巨木，但過程艱辛程度，遠超乎外界想像，徐嘉君說，這七天當中碰到寒流，尚未入夜氣溫就跌到零下2度，來回都要溯大安溪走20公里，等於9天中有2天，雙腳得泡在10度以下的溪水裡長途行走，可說是冷到骨子裡，自己車禍受過傷的膝蓋，也差一點復發，大家只能靠意志力苦撐。

此外，徐嘉君指出，「大安溪倚天劍」生長在一般人不會到的地方，研究團隊一路走的山路，大部分是沒人走過的，還要由護管員拿著砍刀開路，還要溯溪及走斷崖，也因山路的地質鬆軟，導致落石砸到護管員手腕而腫起來不能動，還好有隨行醫護人員緊急包紮，在驚險中順利完成任務，大家辛苦都算值得。

▲▼農委會林業試驗所團隊發現台灣、也是東亞第1高樹「大安溪倚天劍」。（圖／徐嘉君提供）

▲▼農委會林業試驗所團隊頂著寒流跋山涉水，發現台灣、也是東亞第1高樹「大安溪倚天劍」。（圖／徐嘉君提供）

▲▼農委會林業試驗所團隊發現台灣、也是東亞第1高樹「大安溪倚天劍」。（圖／徐嘉君提供）

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