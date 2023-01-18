張善政涉抄襲案！農委會認定：6報告違反契約「將向宏碁求償」

▲農委會專案小組討論認定，張善政擔任宏碁期間執行計畫中，6篇子報告有違反契約規定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

國民黨籍桃園市長張善政任職宏碁副總期間執行的農委會研究計畫案，因涉嫌抄襲由農委會進行調查，農委會今（18日）公布結果，指經過集專家組成專案小組討論認定，計畫共有6篇子報告有違反契約規定情事，後續將依契約規定，向宏碁公司依法追償上開6篇子報告計畫經費。

農委會表示，宏碁公司執行96至98年計畫內容分為六大工作項目，其中涉及侵權疑義為第一大項「協助國內農業資訊化發展規劃」項下之子計畫。本案依據本會疑似侵權案件處理程序，除函請宏碁公司及計畫主持人張善政提出說明外，並由本會邀集7位專家組成專案小組進行複審。專案小組共計召開3次會議，並於第1次會議後，再次函請宏碁公司及計畫主持人張善政補充前揭6篇子報告文字引用比率異常之說明，後續針對計畫工作項目、契約規範，以及報告文字重複疑義部分，就重複文字比率較高之6篇子報告進行實質近似之討論。

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農委會指出，經過專案小組除透過比對軟體，進行文字重複性分析外，所涉疑義6篇子報告，並進一步以人工方式逐篇確認其原始文獻對應情形。經委員檢視各篇重複內容文字區塊可舉證對應文獻，與會委員一致確認文字重複部分與已發表之參考文獻有實質近似之情形，違反契約第10條第3款「乙方交付之報告及研發成果內容不得有抄襲、剽竊、或侵害他人營業秘密、智慧財產權及其他權利之情事」。