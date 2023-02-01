搭高鐵拒換靠窗位　妹子遭情勒「一家3口想坐一起」！結局超狂

▲陌生媽媽情緒勒索求換位。（示意圖／記者張一中攝）

記者施怡妏／綜合報導

過年期間高鐵票一位難求，一名女網友表示，凌晨守在官網上搶票，結果卻被陌生媽媽以「一家三口想坐在一起」為由求換位，原PO婉拒後對方開始情緒勒索，責備她沒有同理心，放任3歲小孩哭鬧，兩人在車廂爆發口角，直到媽媽被「拖走」才結束這場鬧劇，「我坐在我自己買的位子上，到底哪裡不對？」

女網友在Dcard上發文，「高鐵座位鳥事」，上車時看到有位媽媽坐在她的位置上，對方表示想要一家三口坐在一起，提出換位的要求，但原PO想坐靠窗，加上那是她凌晨守在網站搶來的票，因此婉拒，怎料對方卻說「妳想坐的話給妳坐吧」，讓她傻眼直呼「不是啊，那本來就是我的位子」。

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不久後，小孩哭鬧「為什麼爸爸不是坐這裡，那本來是我爸爸的位子」，還瞪著原PO，媽媽安撫小孩「沒辦法啊，這個阿姨不跟我們換，之前有遇到好心的阿姨願意換座位給我們...」聽到這裡原PO滿頭問號，應向小孩解釋，那本來就是她的位置，不是換不換位的問題。





▲媽媽喊「想要一家三口坐在一起」。（示意圖／記者姜國輝攝）

過程中，小孩不斷哭鬧，媽媽再次提起換位一事，「小姐可以跟我們換座位嗎，你看小朋友都哭成這樣了」。這句話讓原PO怒火直線上升，「妳如果想要一家三口坐在一起，為什麼不早點買票？還有可不可以管一下你的小孩？跟他說什麼好心的阿姨是什麼意思？」

媽媽也不爽痛批原PO沒同理心、沒水準，「他才3歲而已，只是小朋友要怎麼管」，過程中媽媽還把飲料打翻，把擦拭的衛生紙丟在坐位上，還叫保全替全家升等商務艙。兩人就在車廂內對罵，吵到保全趕過來，最後媽媽被拖走才結束這場鬧劇，「我坐在我自己買的位子上，到底哪裡不對？」

貼文曝光，網友一面倒挺原PO，「真的不是歧視帶小孩，但是這樣真的超沒禮貌的，需要座位就早點買票真的不難，給原PO拍拍」、「原PO做得很好，是那個媽媽不會教小孩」。也釣出高鐵員工留言，「每次賣票賣到剩下中間B位，跟旅客告知時，旅客都很有自信地說：沒關係，我再去車上跟人家換。我心想誰會想換給你」。