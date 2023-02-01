　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搭高鐵拒換靠窗位　妹子遭情勒「一家3口想坐一起」！結局超狂

▲▼ 台灣高鐵,高鐵服勤員 。（圖／記者張一中攝）

▲陌生媽媽情緒勒索求換位。（示意圖／記者張一中攝）

記者施怡妏／綜合報導

過年期間高鐵票一位難求，一名女網友表示，凌晨守在官網上搶票，結果卻被陌生媽媽以「一家三口想坐在一起」為由求換位，原PO婉拒後對方開始情緒勒索，責備她沒有同理心，放任3歲小孩哭鬧，兩人在車廂爆發口角，直到媽媽被「拖走」才結束這場鬧劇，「我坐在我自己買的位子上，到底哪裡不對？」

女網友在Dcard上發文，「高鐵座位鳥事」，上車時看到有位媽媽坐在她的位置上，對方表示想要一家三口坐在一起，提出換位的要求，但原PO想坐靠窗，加上那是她凌晨守在網站搶來的票，因此婉拒，怎料對方卻說「妳想坐的話給妳坐吧」，讓她傻眼直呼「不是啊，那本來就是我的位子」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不久後，小孩哭鬧「為什麼爸爸不是坐這裡，那本來是我爸爸的位子」，還瞪著原PO，媽媽安撫小孩「沒辦法啊，這個阿姨不跟我們換，之前有遇到好心的阿姨願意換座位給我們...」聽到這裡原PO滿頭問號，應向小孩解釋，那本來就是她的位置，不是換不換位的問題。

▲▼高雄,左營,台灣高鐵,高鐵左營站,高鐵列車。（圖／記者姜國輝攝）

▲媽媽喊「想要一家三口坐在一起」。（示意圖／記者姜國輝攝）

過程中，小孩不斷哭鬧，媽媽再次提起換位一事，「小姐可以跟我們換座位嗎，你看小朋友都哭成這樣了」。這句話讓原PO怒火直線上升，「妳如果想要一家三口坐在一起，為什麼不早點買票？還有可不可以管一下你的小孩？跟他說什麼好心的阿姨是什麼意思？」

媽媽也不爽痛批原PO沒同理心、沒水準，「他才3歲而已，只是小朋友要怎麼管」，過程中媽媽還把飲料打翻，把擦拭的衛生紙丟在坐位上，還叫保全替全家升等商務艙。兩人就在車廂內對罵，吵到保全趕過來，最後媽媽被拖走才結束這場鬧劇，「我坐在我自己買的位子上，到底哪裡不對？」

貼文曝光，網友一面倒挺原PO，「真的不是歧視帶小孩，但是這樣真的超沒禮貌的，需要座位就早點買票真的不難，給原PO拍拍」、「原PO做得很好，是那個媽媽不會教小孩」。也釣出高鐵員工留言，「每次賣票賣到剩下中間B位，跟旅客告知時，旅客都很有自信地說：沒關係，我再去車上跟人家換。我心想誰會想換給你」。

❀佳麗寶買1送1、洗衣精4大瓶399、衛生紙1包12元！超殺優惠1次看❀

ET快訊
快訊／台南市區聯結車撞機車　女騎士遭輾斃
快訊／蘇貞昌內閣交接隔日驚傳住院　蔡英文趕忙探訪
台南龍崎重機騎士慘死身份曝！　建材龍頭前經理
壽司郎「蒸發36.8億」股價GG！　17歲屁孩舔醬油罐
看完煙火　新北年輕夫妻昏倒租屋處！1死1獲救
乙武洋匡分手混血女友！　偕新嫩妹同居
薔薔扮藝妓「被各種A錢」怒了！　日本店家被狂洗剩2顆星

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「北捷無罩散步」女師PO激戰片GG了！再曬開工「大凶照」　網好暈

下波人事調整！國營、轉投資事業董座換人？王國材曝討論時間點

明起迎雨！周末「補班日雨彈襲半個台灣」　漸入春溫差逾10度

搭高鐵拒換靠窗位　妹子遭情勒「一家3口想坐一起」！結局超狂

魚會口渴嗎？他認真科普「喝爆尿爆」　網驚：叫我怎麼溯溪

《灌籃高手》這一幕看到哭！「女友狂嘖嫌幼稚」他當場怒分手

科大招生寒冬！學測考生增逾2千人　專家：將加速技職體系崩壞

計程車司機載到「輔大陳若儀」6字曝長相！　小姑抹黑壓力大瘦2kg

平流層暖變！恐又要冷　鄭明典PO「特別降溫訊號」

爺爺長照費用每個月6萬元　26歲女崩潰求問「怎麼負擔得起」

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

玩太嗨！３男列車到站睡死　友下車拍窗...見車開走笑翻

調皮爸模仿汪喘氣呼吸　哈士奇0表情看傻眼XD

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

顏佑庭驚喜回歸《營業中》　秀拉花功力..客人讚：100分

「北捷無罩散步」女師PO激戰片GG了！再曬開工「大凶照」　網好暈

下波人事調整！國營、轉投資事業董座換人？王國材曝討論時間點

明起迎雨！周末「補班日雨彈襲半個台灣」　漸入春溫差逾10度

搭高鐵拒換靠窗位　妹子遭情勒「一家3口想坐一起」！結局超狂

魚會口渴嗎？他認真科普「喝爆尿爆」　網驚：叫我怎麼溯溪

《灌籃高手》這一幕看到哭！「女友狂嘖嫌幼稚」他當場怒分手

科大招生寒冬！學測考生增逾2千人　專家：將加速技職體系崩壞

計程車司機載到「輔大陳若儀」6字曝長相！　小姑抹黑壓力大瘦2kg

平流層暖變！恐又要冷　鄭明典PO「特別降溫訊號」

爺爺長照費用每個月6萬元　26歲女崩潰求問「怎麼負擔得起」

兒子驗DNA「不是自己種」　人妻被疑跟小王上床！真相曝光

曾拍「陰莖增大術」影片！網紅下半身赤裸慘死　警曝生前神秘女伴

特斯拉中國營收「不再翻倍」　增速降至31%輸給美國、全球

台中夜店散場推擠口角　白目男竟罵警三字經！被噴辣椒水狼狽上銬

藍營猛打「人格毁滅」戰？　簡舒培批國民黨：見不得台灣好

施柏宇搶穿Balenciaga「3XL運動鞋」迷倒韓妞　BV瑪莉珍鞋搭金扣環超美

「北捷無罩散步」女師PO激戰片GG了！再曬開工「大凶照」　網好暈

巷口撿回小幼幼　養4年變「肌肉袋鼠」嚇到家人：沒想到這麼壯

50元爽吃8塊雞！麥當勞兔年優惠券　麥粉「狂推1組合」：省錢有感

快訊／蘇貞昌內閣交接隔日驚傳住院　蔡英文趕忙探訪

女友自嘲「找到胸部小的原因」他享受臉＋抓抓手勢：又大又棒

生活熱門新聞

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

今晚轉雨！　「立春」下最大

即／17縣市低溫特報　清晨下探11度

台人寧願出國！過來人揭拒國旅原因

《灌籃高手》票房破3億！真人版彩子現街頭

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

12生肖2月運勢曝！命理師：「這類人」財運超旺

用餐時間吃孫東寶　「才3桌」他傻了

不用等到閏二月！立春就拜土地公　招財「5水果」必備

只到明天！好市多超夯1物「突快閃特價」

雨區擴大時間曝　5天預測圖「2地區下最多」

更多熱門

相關新聞

桃機董座懸缺3年！王國材證實找到人選了　「2/26前定案」

桃機董座懸缺3年！王國材證實找到人選了　「2/26前定案」

新內閣今(1月31日)上任，第二波國營事業董座人事也面臨洗牌，交通部長王國材今證實，目前由民航局長兼任的桃機董事長一職，已有初步名單，將提報行政院定案後公布；另華航、高鐵、陽明海運等國營企業董座人事是否需要調整和考量年輕化，將視行政院長想法，2月26日前會定案。

想恩愛嫌保險套貴！他為省錢要女友吃避孕藥

想恩愛嫌保險套貴！他為省錢要女友吃避孕藥

OL堅持不生小孩！男友媽嗆自私：斷人後代很糟糕

OL堅持不生小孩！男友媽嗆自私：斷人後代很糟糕

做3個月就離職　她開嗆「爛草莓」戰翻了

做3個月就離職　她開嗆「爛草莓」戰翻了

高鐵站約賣900萬泰達幣　2嫌搶了就跑

高鐵站約賣900萬泰達幣　2嫌搶了就跑

關鍵字：

高鐵靠窗位情緒勒索Dcard一家三口

讀者迴響

熱門新聞

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

失戀看A片看到哭　一票妹子湧入安慰：我也是

前夫騙光積蓄！女星宣布下海陪酒

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

今晚轉雨！　「立春」下最大

余正煌遭爆「考績乙」　調查局回應

即／17縣市低溫特報　清晨下探11度

台人寧願出國！過來人揭拒國旅原因

《灌籃高手》票房破3億！真人版彩子現街頭

買車「講這5句話」準備當肥羊

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

「5大補貼」別忘了申請！　金額最高10萬、3／31截止

更多

最夯影音

更多
日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面