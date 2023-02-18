與準老公婚前健檢！婆婆一聽竟嗆「女生才需要」...她氣到心寒

▲許多即將走入婚姻的伴侶，若面臨對方家人的刁難，無形之間會傷害彼此感情。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

許多有健康意識的適婚男女，在確定準備要步入婚姻、打算生子後，通常會在結婚前安排健康檢查，為後續的生子大計做準備。一名女網友提到，在接受準老公的求婚後，因為準婆婆提議可在婚前做健康檢查，她也聽話安排好了檢查行程，但婆婆一聽自己的兒子也要去健檢，馬上出面替兒子以「工作忙碌」拒檢，還酸原PO表示，「女生之後是要懷孕生小孩子的，比較需要檢查」，原PO想再回嘴，卻被另一半示意住嘴擋下，讓她超心寒。

該名女網友近日在《Dcard》發文表示，去年她接受另一半的求婚，最近在準備結婚的事。前陣子婆婆主動對她提議，可在婚前去做個健康檢查，原PO從善如流，也積極辦理，約好了健檢的時間、地點，要跟準老公一起去健康檢查，沒想到消息傳到婆婆耳裡，老人家馬上臉色大變，直接問她，「妳去檢查就好了，為什麼要帶老公一起去？」

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原PO提到，她當下聽到婆婆的質疑一頭霧水，第一時間還好聲好氣的回婆婆，「我們兩個要結婚，當然是兩個人都檢查呀！」而婆婆一開始還先替兒子推拖表示，「我兒子那麼忙，妳就不要打擾他工作，妳自己去就好」，後來因在原PO的回嘴下，直接回嗆，「女生之後是要懷孕生小孩子的，比較需要檢查」，一句話當場惹怒原PO，但另一半卻抓住她的手，示意要她不要回嘴，此舉讓原PO更氣炸，直接回嗆婆婆，「搞不好你兒子精子量不足沒辦法讓我懷孕，這樣我不是很冤枉？」

後來三人對話陷入了一陣尷尬，事後原PO也跟另一半吵了一架。她不滿地說，準婆婆對婚前健檢的堅持，就是一副覺得，結婚後只要有生育問題，就是女生的錯；她也不滿準老公都不幫忙說話，「我真的覺得很心寒」。

面對原PO的處境，有網友就開門見山直接回，「我就問一句，還要結？」、「婆婆不尊重自己，老公又不挺，建議以後不要同住，不然這只是開始」；還有人提醒原PO要小心，「這種未來生活還是孩子有什麼問題，都會怪到妳身上」。

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