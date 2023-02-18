　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

與準老公婚前健檢！婆婆一聽竟嗆「女生才需要」...她氣到心寒

▲夫妻,情侶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲許多即將走入婚姻的伴侶，若面臨對方家人的刁難，無形之間會傷害彼此感情。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

許多有健康意識的適婚男女，在確定準備要步入婚姻、打算生子後，通常會在結婚前安排健康檢查，為後續的生子大計做準備。一名女網友提到，在接受準老公的求婚後，因為準婆婆提議可在婚前做健康檢查，她也聽話安排好了檢查行程，但婆婆一聽自己的兒子也要去健檢，馬上出面替兒子以「工作忙碌」拒檢，還酸原PO表示，「女生之後是要懷孕生小孩子的，比較需要檢查」，原PO想再回嘴，卻被另一半示意住嘴擋下，讓她超心寒。

該名女網友近日在《Dcard》發文表示，去年她接受另一半的求婚，最近在準備結婚的事。前陣子婆婆主動對她提議，可在婚前去做個健康檢查，原PO從善如流，也積極辦理，約好了健檢的時間、地點，要跟準老公一起去健康檢查，沒想到消息傳到婆婆耳裡，老人家馬上臉色大變，直接問她，「妳去檢查就好了，為什麼要帶老公一起去？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，她當下聽到婆婆的質疑一頭霧水，第一時間還好聲好氣的回婆婆，「我們兩個要結婚，當然是兩個人都檢查呀！」而婆婆一開始還先替兒子推拖表示，「我兒子那麼忙，妳就不要打擾他工作，妳自己去就好」，後來因在原PO的回嘴下，直接回嗆，「女生之後是要懷孕生小孩子的，比較需要檢查」，一句話當場惹怒原PO，但另一半卻抓住她的手，示意要她不要回嘴，此舉讓原PO更氣炸，直接回嗆婆婆，「搞不好你兒子精子量不足沒辦法讓我懷孕，這樣我不是很冤枉？」

後來三人對話陷入了一陣尷尬，事後原PO也跟另一半吵了一架。她不滿地說，準婆婆對婚前健檢的堅持，就是一副覺得，結婚後只要有生育問題，就是女生的錯；她也不滿準老公都不幫忙說話，「我真的覺得很心寒」。

面對原PO的處境，有網友就開門見山直接回，「我就問一句，還要結？」、「婆婆不尊重自己，老公又不挺，建議以後不要同住，不然這只是開始」；還有人提醒原PO要小心，「這種未來生活還是孩子有什麼問題，都會怪到妳身上」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
快訊／陳宗彥疑召妓涉貪　行政院長陳建仁：尊重司法
苗栗三義鐵皮屋大火狂燒14小時　哭哭！屋主砍柴洗澡釀禍
要死在能看到家的地方！男與妻爭吵負氣離家吞藥　警急破窗救回一命

ET快訊
00878靠邊站！ 　最夯債券ETF買氣已破百億
鄭家純挨罵「香爐妹+騷貨」！　3網友下場慘曝
收到陳宗彥事件爆料！　時力：資料丟了人就跑
快訊／21歲騎士撞「違停拖板車」！　頭爆血身亡
女星脫光上半身「過程全被拍」！連胸罩都沒穿

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台61線西濱快速公路大貨車速限　3／1下修至80公里

妥瑞症高中生「座位被丟垃圾」遭全班霸凌！師竟冷回1句　全場氣炸

境外污染物伴隨東北風南下　環保署示警：明起西半部留意空品

白沙屯鑾轎將通過台中！　香燈腳眾多...警估通行時間比去年多1hr

愛心不斷！土耳其賑災善款10天已破9億　衛福部專戶開放至3／6

中國防疫鬆綁！長榮航空兩岸航班3／26起增班　「松山-虹橋」復飛

雙北2青少年打BNT分別爆「心肌症狀、左腳麻木」　獲疫苗受害救濟金

與準老公婚前健檢！婆婆一聽竟嗆「女生才需要」...她氣到心寒

2023年「八生肖」逢九恐多災！「擺綠植、戴吉物」5+3招化解

巨乳檳榔妹「逆天長腿吸客」卻沒薪水！　內行激喊：她超貴

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

B.A.P文鐘業唱跳《Anyone》超穩！　大國男兒飆《Mirotic》全場嗨應援

一大群薩摩耶寶寶衝出　他們回犬舍被熱情包圍

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖讓抬轎香燈腳讚親民

清境奔羊節睽違3年回歸　112隻羊合歡山公路衝刺

台61線西濱快速公路大貨車速限　3／1下修至80公里

妥瑞症高中生「座位被丟垃圾」遭全班霸凌！師竟冷回1句　全場氣炸

境外污染物伴隨東北風南下　環保署示警：明起西半部留意空品

白沙屯鑾轎將通過台中！　香燈腳眾多...警估通行時間比去年多1hr

愛心不斷！土耳其賑災善款10天已破9億　衛福部專戶開放至3／6

中國防疫鬆綁！長榮航空兩岸航班3／26起增班　「松山-虹橋」復飛

雙北2青少年打BNT分別爆「心肌症狀、左腳麻木」　獲疫苗受害救濟金

與準老公婚前健檢！婆婆一聽竟嗆「女生才需要」...她氣到心寒

2023年「八生肖」逢九恐多災！「擺綠植、戴吉物」5+3招化解

巨乳檳榔妹「逆天長腿吸客」卻沒薪水！　內行激喊：她超貴

基隆Podcast第3集！市府發言人余治明主持　宣導乾淨家園政策

台61線西濱快速公路大貨車速限　3／1下修至80公里

補班不Blue！基隆頂樓空中花園逛市集　有機會獲Switch大獎

妥瑞症高中生「座位被丟垃圾」遭全班霸凌！師竟冷回1句　全場氣炸

星巴克咖啡驚藏玻璃！美國急回收2.5萬箱　消費者買到可全額退費

228連假期公共運輸轉乘優惠　國道客運、台灣好行超好康

賴清德任台南市長發生「這兩案」　謝龍介批：讓貪官汙吏有機可趁

不要再小孩子氣　張政禹戰戰兢兢：每場都是季後賽

台東第2屆品學盃校際籃球對抗賽2／18熱血開打

億杰內控重大缺失　櫃買中心處違約金50萬元

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

生活熱門新聞

酒店選妃驚見整排超凶的！老司機：這種才讚

白沙屯媽祖駐駕朝天宮！天公爐竄「火龍奇景」

托運車遇科技執法！他收罰單傻：車在上面耶

行人地獄！高雄50幼童「拉繩隔出人行道」

小一孩「訂正生字30分鐘」　字跡讓網戰翻

妹子練舞室自拍！驚見窗戶前「蒼白人臉」

回台行李箱損失15萬！她控桃機有先例被罵翻

氣象局2:05發布4縣市濃霧特報

限時3天！好市多超夯1物「折扣60元」

家門被停她氣炸！車主笑：第一次來歹勢啦

到小北買套套！妹子找到暈「菜鳥店員暖救援」　結局卻尷尬

跛腳阿伯走168km　最後一名抵達朝天宮

威力彩頭獎上看7億！「3生肖」財運爆棚

推銷人員「怎麼有我的電話」　他揭內幕

更多熱門

相關新聞

驚見4噸冷凍貓屍...逾2000隻受害

驚見4噸冷凍貓屍...逾2000隻受害

近日越南警方破獲一起案件，他們在當地一間屠宰場發現有4噸冷凍貓屍，和數百隻來歷不明的活貓，大約有2000隻貓被屠殺。據了解，每年有100萬隻貓受害。

每年情人節站街口等摯愛！他嘆：今年最後一次

每年情人節站街口等摯愛！他嘆：今年最後一次

女嬰出生竟長「6公分尾巴」！醫嚇：極為罕見

女嬰出生竟長「6公分尾巴」！醫嚇：極為罕見

男友沒車房存款40萬　她嫌窮！全場挺男方：贏一堆人

男友沒車房存款40萬　她嫌窮！全場挺男方：贏一堆人

OL早9晚5準時下班！「1原因」撐不下去想離職

OL早9晚5準時下班！「1原因」撐不下去想離職

關鍵字：

Dcard婚前健檢周刊王

讀者迴響

熱門新聞

酒店選妃驚見整排超凶的！老司機：這種才讚

「全壓00878」等於月收租9千　她喊划算！內行搖頭

快訊／知名作曲家自轟身亡！

陳宗彥18天就請辭！他搬2句電影台詞曝原因

7寶媽拚做人！第8胎竟「生出5胞胎」

富邦Costco卡「額度30萬元」身分曝光！全場驚

陳艾琳3歲女兒「被拒絕登機」只好回家！

白沙屯媽祖駐駕朝天宮！天公爐竄「火龍奇景」

即／PTT曝情報員真名　高挑美女下場曝

韓戀綜爆「成員染性病」還故意上床！

最後倖存者終身拒看電影《鐵達尼號》

抓到！「小芸有空嗎」頭貼撞上陳宗彥臉書貼文

資深女星喪夫獨居豪宅！2兒養大成明星卻不合…看破住老人院

4大超商補班優惠「1元喝美式、拿鐵」

喜事連連！「5生肖」獲喜神眷顧 兔年愛情事業兩得意

更多

最夯影音

更多
舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定
白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面