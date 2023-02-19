對到眼！男子遭咒罵巴頭　「尼姑失控非首例」高鐵曝處理過程

記者李姿慧／台北報導

一名男子與母親從國外回來搭高鐵南下，未料在車上與一名自言自語尼姑對到眼後，對方突抓狂咒罵他祖宗18代還出手「巴頭」，所幸列車長出面請尼姑下車，結束鬧劇。據悉，該名尼姑2022年10月也曾在高鐵台北車站月台失控狂叫。高鐵公司則說明，該案列車長已協助處理，若涉及需動用公權力執法會請鐵警協助。

▲男子搭高鐵時遇到情緒失控尼姑咒罵，對方還出手攻擊他。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

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一名男子2月17日與母親從國外回台，從桃園高鐵站搭車南下，新竹站一名尼姑上車，接著在車廂內不斷自言自語，該男子與母親交談過程中，不小心與尼姑對到眼，對方竟朝他破口大罵，甚至詛咒祖宗十八代，整個驚嚇過程持續超過5分鐘。

該男子拿出手機錄影自保，沒想到對方還越罵越兇，還繞到後面座位動手打了他的頭，讓男子當場傻眼，所幸列車長即時出面處理，將該名尼姑請下車。

據悉，該名尼姑2022年10月也曾在高鐵台北車站月台失控，因不明原因突然大聲咆哮和狂叫，且情緒激動，警方勸說不聽還打算衝向軌道，當場遭警方保護管束帶回派出所。

針對2月17日尼姑在車廂內情緒失控，台灣高鐵公司說明，該案涉及旅客隱私不做個案說明，當時列車長第一時間已協助旅客處理，也有詢問旅客是否需要報警，該男子則表達不需要報警。高鐵服勤員、列車長都會巡車並維護旅客安全和乘車秩序，列車上也有保全巡查，若有需要動用公權力執法，也會請鐵路警察協助，若旅客乘車遇到問題，都可請列車長協助。