尼姑搭高鐵突巴乘客頭「X你祖宗8代」！他遭毆傻眼：發生啥事

記者柯振中／綜合報導

一名男子17日與母親剛從國外回來，從桃園搭乘高鐵南下，豈料過程中竟遇到莫名其妙的事件，有名身穿類似尼姑衣著的女子不斷自言自語，不小心對到眼以後，對方還開始不斷叫罵，甚至還出手打他的頭，讓他感到莫名其妙，所幸列車長立即出面，將女子請下車，才結束了這場鬧劇。

這名男子在「爆料公社」表示，他17日與母親剛從國外回台，2人從桃園高鐵站搭車南下，豈料經過新竹站時，這名女子上車，接著開始在車廂內不斷自言自語。

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▲男子搭高鐵時遇到行為舉止怪異的女乘客，對方還出手攻擊他。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



男子與母親交談的過程中，不小心與女子對到眼，豈料對方竟開始破口大罵，整個過程持續了超過5分鐘。男子眼見對方愈罵愈激動，於是用手機錄影自保，沒想到疑似因此觸動了開關，對方竟然罵得更加起勁，還從後面的乘客座位繞過來，朝著他的頭打了一下，讓男子十分傻眼，不曉得為何好端端搭高鐵，會遭遇這種怪事。

所幸高鐵列車長及時出面，詢問對方是否要下車、還是找位置坐，得知對方要下車後，開始慢慢將人朝著車廂外帶離，才結束了這場鬧劇。

▲▼對於女乘客的行為，男子感到十分傻眼，好端端坐在車上，竟然突然被打。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



不過，在列車長溝通的過程中，女子仍舊出言謾罵，甚至飆罵一連串國罵，詛咒男子「你家死人」、「X你祖宗十八代」等話語，行為相當離譜。

對於女子的行為，不少網友感到相當傻眼，憤怒出言譴責，「修行人修成這樣也白修了！下地獄好好檢討口德品德」、「出家人嘴還那麼煩」、「她只適合物理超渡」、「有一次一個出家人跟我化緣，我只是說我沒錢，直接被嗆沒錢就沒錢囂張三X」、「好可憐，修道修到頭殼壞了。」