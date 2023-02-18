妥瑞症高中生「座位被丟垃圾」遭全班霸凌！師竟冷回1句　全場氣炸

▲弟弟在學校被同學霸凌。（圖／翻攝自Dcard）



記者施怡妏／綜合報導

學校發生霸凌事件，老師卻不幫！一名患有妥瑞氏症的男高中生，從高一時，就被班上一半的同學欺負，座位被丟滿垃圾，不僅嘲笑他，還學他講話的方式，甚至把桌椅搬到走廊上，精神、言語霸凌長達一年多，姊姊到學校討公道時，沒想到老師竟冷回「這是弟弟的人際關係，他要自己處理」，點燃網友們的怒火。

男高中生的姊姊在Dcard上發文，弟弟患有妥瑞氏症，今年就讀高中三年級，從高一開始就被班上一半以上的同學欺負，「常常學他講話，走路取笑他，就連桌子椅子也都被搬到教室外面過」，座位也被丟滿垃圾，同學種種霸凌行為長達一年多。

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前陣子弟弟確診，便當盒放在學校忘記帶回家，於是請同學幫忙處理，卻被同學辱罵以及嘲諷，還把弟弟的玻璃碗打破散發酸臭味。原PO貼出班群聊天紀錄，同學不但不幫忙處理，還把桌椅搬到門口，「你來了也沒桌子可以上課，你的餐袋和你的桌椅就放在外面，你的東西在那邊臭，現在叫我們幫你丟掉，你的臉皮真厚」。

▲老師竟然坐視不管。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

原PO得知後，到學校討公道，怎料老師卻回「這是弟弟的人際關係，他要自己處理」。原PO傻眼表示，弟弟現在心理受創到要看心理醫生，一提到學校就哭著說不要，「這不是霸凌，那什麼才是霸凌？到底是霸凌到什麼樣的程度，讓一個愛笑愛講話的孩子變成這樣？」

事後同學家長打電話要道歉，但原PO拒絕了，「我就問，你一年來的精神壓力言語霸凌，一通電話就想解決，你覺得有可能嗎？讓我們法院見」。

原PO也更新後續，「有教育局及記者到校，禮拜一弟弟也要去學校辦休學手續，我們也已經請律師直接到法院提出告訴，感謝各位網友的熱心幫忙及關心」。

貼文一出，許多網友怒轟，「老師超有問題」、「加害者跟漠視者的臉跟姓名都公開」、「師長的不作為與同學的漠視一直都是助長霸凌的重要因素，也往往是壓倒被霸凌者的最後一根稻草」、「霸凌者跟縱容霸凌的老師該受到應有的懲罰」、「毫無教師素養可言的導師」、「看到那個對話紀錄火都上來了」。