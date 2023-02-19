起床、睡醒都被套弄！女友掏「姐夫內褲」他崩潰　女網友笑慘

▲女友「性致勃勃」，讓原PO三觀毀滅。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

不少男女交往後，會意外發現對方有「反差萌」，也有人幻想慘破滅！就有男網友表示，第一次見到女友時，不僅外型是他喜歡的類型，容易羞紅臉的樣子更打中他的心。沒想到交往後，女方完全暴露開放一面，常常「套弄」他就算了，甚至冒出大膽1想法，讓原PO嚇出分手念頭，「是正常的嗎？」

這位男網友在Dcard貼文，「女友毀我三觀…」說他大學時，透過朋友介紹認識了一個女生，「記得第一次見到她，短髮嬌小，是我喜歡的類型，連和我說話臉頰上都會浮現淡淡的紅暈」，瞬間打中他的心。因為兩人都剛經歷分手，有許多共同話題，感情逐漸升溫，不僅發生關係也順利交往。

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可後來每次一起睡覺時，女友都表明，不喜歡原PO摸她，「但她總愛將手游移到我兩腿中間……一直套弄」，而且不拘何時。他說，這可以是女友早上起床第一件事，晚上睡前也可以玩，他還曾半夜被弄到驚醒，這些都不打緊。直到女友突然買了一件假GG內褲，說也想嘗試看看「老漢推車」，讓原PO嚇得冒冷汗。

貼文一出，引來一票女網友燦笑留言，「每個女人都有想肛男人的夢想」、「好好笑，我男友超討厭我碰他後面，每次摸他屁股肉都會反射性閃躲。」底下則有男網友表示，「我女友也有相同的症頭（怕）」、「正常，女人也是很色的」、「其實沒所謂正常不正常，兩個人合拍最重要，畢竟是一輩子性福。」