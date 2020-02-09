溪北六興宮繞境會香為民祈福防疫　徐國勇：對政府防疫有信心

▲內政部長徐國勇、嘉義縣長翁章梁等人出席溪北六興宮出巡會香典禮。（圖／溪北六興宮提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

今年適逢庚子年，溪北六興宮正黑面三媽遶境會香文化活動8日由內政部長徐國勇、嘉義縣長翁章梁、新港林茂盛，六興宮主任委員江筱芃等人見證下正式起駕典禮遶境溪北村，巡視地方驅除邪煞、祈求合境平安。



媽祖的遶境活動已成為臺灣民間信仰廟會本土文化典型活動，今年正逢武漢肺炎(2019 新型冠狀病毒)全世界通報病例數據不斷攀高;起駕當天，廟方藉由莊嚴、隆重的祭祀科儀，達到安定人心，為民消災、祈福儀式。

內政部長徐國勇先是與縣長翁章梁及六興宮主任委員江筱芃，六興宮管理委員會全體委員監事一同上香，希望藉由媽祖慈悲大愛，迅速制止疫情的流傳，也希望民眾對政府防疫政策方向有信心。

徐國勇表示，武漢肺炎疫情不斷蔓延，但台灣在媽祖保佑下與政府強力防堵，一定會平安度過疾病流行的恐慌，期盼民眾攜手互助，與政府共同來防疫。

翁章梁說，許多民眾面對疫情心情都非常恐懼，中央政府非常努力，防疫政策也相當快速果決，相信台灣歷經SARS等多次疫情洗禮，已建立相當熟練的防疫機制，會順利度過這次的疫情。



六興宮，名列三級古蹟，乃清道光六年(西元 1826 年)為王得祿將軍所創建，興建至今已有近兩百年的歷史，威靈顯赫，香火鼎盛。溪北六興宮主任委員江筱芃表示，每年都會得到媽祖的指示，擲茭請示媽祖賜金言作為該年度參訪交流活動的標語。今年度以「吉祥安康∞吉∞和敬平安」標語為主軸，以體現媽祖慈悲為善、包容似水之襟懷，在各界廣大的信眾們熱烈擁護之下，使媽祖文化信仰寫下圓融和善篇章。



