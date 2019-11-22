台日消防交流　日方感謝台灣311大地震救援

▲▼ 嘉義消防局辦理台日國際消防交流活動。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



為加強台日消防交流以增進雙方救災效能，日本愛之縣豐田市消防本部日前由消防司令加藤孝人率該部所屬6名菁英教官越洋至嘉縣消防局參訪及交流，由嘉義縣消防局長呂清海主持交流會議，蔡建安副局長、翁志和秘書、陳保名秘書、王景賓科長及義消總隊呂文正總幹事等列席交流。



鑒於日本與我國同位於環地震帶，災害類型相仿，嘉義縣消防局希望藉與先進城市經驗、技術交流，更強化嘉義縣救災效能。本次來訪的豐田市消防本部消防人員皆為日本的訓練教官，對於消防充滿熱情，希望藉由國與國之間的交流能夠吸收不同的救災觀念、強化救災裝備器材的應用與人員安全的制度建立，因此特別前來台灣參訪消防局。

活動特別安排參觀「穎杰企業公司」捐贈2部消防車，由科長王景賓特別介紹消防車新式功能，日本教官對於嘉縣消防局對消防同仁安全的重視及器材的創新進步能力表示佩服與讚嘆，希望能將這些創意帶回日本。



我國消防工作深受早期日式消防風格所影響，以消防安全設備設置標準為例，其基礎正自日本相關法規，因此台日消防交流較其他公務領域而言，更深具教育意義。近年來嘉縣消防局致力與日本進行各式搶救活動交流與學習，透過本次交流相信本局同仁能夠更理解相關指揮作業背後之精隨，使外勤指揮官、同仁更能活用既有資源。



日本教官對於台灣於日本311大地震提供的援助與救援特別表示感謝，消防局長呂清海於座談會中也特別感謝日本於921及莫拉克風災的支援，深感消防工作常面對不可預知之情境及風險，對於救災消防局必當戰戰競競、全力以赴，惟台灣消防發展起步相較先進國家較晚，尚有充分之發展空間，期望透過本次交流向經驗豐富之國外單位學習，持續精進救災技術，守護安全嘉園。