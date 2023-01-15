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溪北六興宮捐救命利器　媽祖加持「自動心肺復甦機」提升救護效率

▲▼ 溪北六興宮捐贈自動心肺復甦機啓用祈福典禮 。（圖／記者翁伊森攝）

▲溪北六興宮捐贈自動心肺復甦機啓用祈福典禮，消防局回贈感謝狀 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉縣新港鄉溪北六興宮秉持媽祖救世救人慈悲心，在信徒宜順工業有限公司董事長簡茂炎、張家華董事長及夫人施湘英女士、陳藍華美女士全家福共同心意下，已廟宇名義聯手捐贈價值90餘萬自動心肺復甦機(簡稱LUCAS)給嘉義縣消防局，讓消防同仁可以把握有限的黃金救援時間提升救護效能，守護新港鄉鄉親生命安全。

▲▼ 溪北六興宮捐贈自動心肺復甦機啓用祈福典禮 。（圖／記者翁伊森攝）

▲溪北六興宮捐贈自動心肺復甦機，上頭別有過爐媽祖香爐的香火及封條 。（圖／記者翁伊森攝）

CPR對呼吸心跳停止者相當重要，急救到院前心肺功能停止的病患為一大挑戰，溪北六興宮為提升在地醫療品質，秉持著「取之於社會，回饋於大眾」的善念，在信徒宜順工業有限公司董事長簡茂炎、張家華董事長及夫人施湘英女士、陳藍華美女士全家福已廟宇名義捐贈自動心肺復甦機醫療設備給嘉義縣消防局新港分隊，未來將用來提升患者搶救成功的機率。

▲▼ 溪北六興宮捐贈自動心肺復甦機啓用祈福典禮 。（圖／記者翁伊森攝）

由於自動心肺復甦機能長時間持續規律而有效的由機器進行CPR按壓，有效取代人力手動CPR按壓，更能及時搶救更多寶貴生命。

▲▼ 溪北六興宮捐贈自動心肺復甦機啓用祈福典禮 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 溪北六興宮捐贈自動心肺復甦機啓用祈福典禮 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 溪北六興宮捐贈自動心肺復甦機啓用典禮由鄉長葉孟龍、六興宮主委親自在機器上貼上媽祖封條 。（圖／記者翁伊森攝）

六興宮主任委員江筱芃表示，很有福氣能夠共同協助並完成新港鄉救護車自動心肺復甦機的捐贈，秉持媽祖的慈悲心，以實際的行動化為大愛，透過捐贈希望能當第一線搶救生命的隊員後盾，機器外部別有加持過的媽祖香火及封條，加上機器設計就像媽祖的雙手環抱傷者，讓搶救的過程可以宛如有著媽祖的加持及保佑。

▲▼ 溪北六興宮捐贈自動心肺復甦機啓用祈福典禮 。（圖／記者翁伊森攝）

消防局副局長蔡建安表示，新港分隊在111年度救護案件數高達1458件次，為嘉義縣24分隊位居第5高(民雄、水上、朴子、三和)，其中到院前心肺功能停止(也就是OHCA案件)計68件次，加以該分隊平均送醫路程均須達15分鐘以上，因此生命之鏈的串接應結合初期民眾CPR及持續穩定高品質CPR，是否能不中斷並維持品質相當重要。

該部自動心肺復甦機LUCAS是執行OHCA救護時非常有效的武器，能代替人力CPR、按壓速率及力道平均、按壓效能高於人力、胸口吸盤吸附胸部可有效幫助胸部回彈、即使坐姿或搬運時亦可按壓（排除按壓中斷的顧慮）、減少因人員按壓效率之衰退，持續穩定地案壓至到院交接，並可讓救護人員有更多時間注意患者生命徵象及相關醫療處置。

六興宮，名列三級古蹟，乃清道光六年(西元1826年)為王得祿將軍所創建，興建至今已有近兩百年的歷史，以供奉正黑面三媽聞名，神威顯赫且香火鼎盛，同時是雲嘉地區重要觀光文化資產，多年來榮獲內政部多項獎項，今年再度榮獲內政部宗教公益獎。

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