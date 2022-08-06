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文化總會獲日本外務大臣表彰！　突破疫情推動台日交流成關鍵

▲▼文化總會獲日本外務大臣表彰。（圖／文化總會提供）

▲文化總會獲日本外務大臣表彰。（圖／文化總會提供）

記者陶本和／台北報導

日台交流協會公布2022年外務大臣表彰的台灣獲獎者，文化總會以「因疫情導致訪日困難時，在台主辦、協辦多場日本相關活動，對於深化日台關係貢獻卓越」獲表彰。文化總會秘書長李厚慶表示，這些成果，無法由文總團隊單獨完成，而是在日台交流協會的鼎力相助、以及台日雙方相關部門的無私合作下才能達成，更重要的是，雙方的交流是以兩國人民的情誼為基礎，才得以歷久彌堅。

日台交流協會昨（5）日晚間發佈新聞稿指出，文化總會致力於發展台灣文化，除讓台灣被國際看見，更透過文化，大力推動與各國的交流、促進友好互動，近年來亦積極進行日台交流，自2018年起，定期在東京舉辦日台友好活動「Taiwan Plus」。

回顧過去五年多，文總致力推動兩國文化交流，疫情爆發後仍以其他形式持續為台日交流加溫，由於去年是東日本311地震十週年紀念的台日友情年，今年則是台交流協會成立50週年，加上近來台海局勢動盪，文總此刻獲獎，被視為在深化台日關係上別具意義。

▲▼文化總會獲日本外務大臣表彰。（圖／文化總會提供）

▲文總去年成功邀請國際知名的日籍藝術家奈良美智首度來台舉行特展，巡迴全台三場。（圖／文化總會提供）

對於日本政府的授獎，文化總會秘書長李厚慶表示，台灣與日本因地理、歷史因素，長久以來關係緊密，不僅官方互動頻繁，民間的產業、文化及流行趨勢的交流也非常密切，兩國的友誼更是「患難見真情」，不僅面臨天災時將彼此視如手足、互相扶持，近年在全球面臨疫情巨變之際，台日雙方反而因口罩及疫苗的互助合作，情誼更加根深蒂固，兩國人民對疫後新局也抱有共同的期待。

李厚慶指出，文化總會自2017年起，為了將台灣的文化亮點被世界看到，便努力在國際社會上強化台灣在地文化特色的輸出及交流，其中日本即為最重要據點之一；不僅2018、2019年在東京舉行Taiwan Plus文化台灣生活節（2022年也確定將舉行），疫情期間，雙方的關係及交流不減反增，非常榮幸有機會能夠邀請到世界知名的日籍藝術大師奈良美智、野老朝雄來台舉行特展；另外，由文總出版發行的重要文化刊物《FOUNTAIN新活水》，也經常以探討台日文化為主題刊登專題報導或專欄文章。

李厚慶強調，這些成果，無法由文總團隊單獨完成，而是在日台交流協會的鼎力相助、以及台日雙方相關部門的無私合作下才能達成；更重要的是，雙方的交流是以兩國人民的情誼為基礎，才得以歷久彌堅。他說，感謝日本政府外務大臣的表彰，文化總會將持續致力於促進台日交流，把台灣疫後最新的文化內涵及特色，介紹給更多日本及世界的老朋友和新朋友們。

▲▼文化總會獲日本外務大臣表彰。（圖／文化總會提供）

▲文化總會秘書長李厚慶、前秘書長林錦昌與文總團隊成員合照。（圖／文化總會提供）

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