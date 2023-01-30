今本土病例翻倍暴增！王必勝曝原因　是否第四波「再觀察一周」

▲1/30新增病例。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疫情連5天上升！中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增22138例本土個案，增幅達110.8%，病例和上周同日相較翻倍。指揮中心指揮官王必勝表示，這幾天病例增加幅度稍大，推測和年假期間確診回補有關，至於是否第四波疫情，還是單純反映年假，還要觀察這一周情況研判。

王必勝表示，今年第四周新增13萬9010例確診，比前一週增加5.7%，增加幅度不是太大；但過完年這幾天病例增加幅度大一點，推測和年假期間確診回補有關，要觀察這一周是否持續升高、起伏，才能判斷未來疫情走勢，目前每天大概都在2萬例以上。

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國內在1月初經歷第三波Omicron疫情高峰，現在的上升是否第四波，王必勝回應，還要觀察疫情趨勢，如果持續上升可能是另一波疫情，若沒有持續上升，可能是單純反應年假期間的個案回補。

指揮中心規劃春節後實施口罩第二階段鬆綁，政策是否會受到近期疫情影響？王必勝說，第二階段鬆綁目前還在討論當中，詳細的實施日程、內容本周就會公布，近期的疫情趨勢也會納入參考、綜合討論。

王必勝也提到，現在即將進入2月，冬季呼吸道盛行季節快過了，全世界各國、WHO都在調整相關防疫措施，我們這邊也是一樣，討論很多措施調整，包含：口罩第二階段開放、邊境0+7檢疫調整、確診者隔離政策、確診者通報定義、從第五類法定傳染病降為第四類，相關內容都已經進入實質討論，細節會再公告，其中口罩和邊境防疫措施會早一點。