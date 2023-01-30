29歲女假扮15歲女學生　成功闖高中「上學4天」同學發現真相傻眼

▲29歲女竟然假扮女高中生上學。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國紐澤西州近來發生一起離奇案件，29歲亞裔女子Hyejeong Shin竟然假扮成15歲女學生，成功在當地高中New Brunswick High School上學，4天後才被發現假冒身分而面臨指控。

新布藍茲維市(New Brunswick)警方表示，29歲的Hyejeong Shin向當地教育局提供偽造的出生證明，並且外貌也假扮成未成年者，成功在當地高中上學4天，後來由於校方人員無法確定她的父母或監護人身分，才讓她的誇張行為曝光。

同班同學表示，和Hyejeong Shin一起上學期間她曾邀請大家下課後一起去逛街，但大家都覺得她看起來有點奇怪，所以沒有前往，「她假裝是一名新生，可是我覺得她看起來不太像」、「好可怕，沒想到在學校竟然會發生這種事」。

校長強生(Aubrey Johnson)聲明表示，Hyejeong Shin透過提供假造文件，成功獲得臨時入學許可，上了幾堂課後，很快就被學校工作人員發現騙局，並立即禁止她進入學區。當地媒體發現，Hyejeong Shin 2019年畢業於Rutgers University大學，她為何要假扮成女高中生讀書，原因正在調查中。