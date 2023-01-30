陸高中生失蹤「找了106天」　遺體發現地距校園僅「一牆之隔」

▲江西高中生胡鑫宇失蹤106天後，遺體被發現在距校園一牆之隔的後山上。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

江西上饒在校內失蹤的15歲高中生胡鑫宇遺體28日在距離學校僅「一牆之隔」的後山上被發現，發現時遺體掛在樹林中已經腐爛，現場周圍有明顯搜索痕跡，警方尚在找尋適當線索，由目前官方釋出的「謚吊」一詞可以發現，仍未排除「他殺」嫌疑，學校也對學生下達「封口令」，讓整起失蹤案件撲朔迷離。

▲胡鑫宇失蹤案發生後，學校在圍牆裝上鐵絲網。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，發現胡鑫宇遺體的金雞山，與致遠中學僅一牆之隔，位於學校後方，步行僅需5分鐘。1月29日下午，江西上饒鉛山縣殯儀館，有關部門專業人士對胡鑫宇衣物進行檢查，衣物破舊，口袋內發現10元（人民幣）現金。

胡鑫宇在校園離奇失蹤106天，一度還傳出校方涉入官商勾結、活摘器官的消息，不過皆未被證實。透過胡鑫宇的最後身影監視器畫面顯示，從宿舍到教學樓僅不到100公尺的距離，他卻宛如「人間蒸發」一般。校方也指出，救援力量幾乎翻遍整間學校，連湖水、化糞池都抽乾，仍未能找到失蹤線索。

▲胡鑫宇在校內最後身影。（圖／翻攝澎湃新聞）

失蹤案曝光後，警方和救援組織也出動在附近的地區「地毯式搜索」無果，不料，就在1月28日傳出在校園後方的金雞山上找到遺體，離近區域也有搜索過的痕跡，讓整起事件究竟是「自殺」還是「他殺」陷入重重謎霧。

根據江西警方通報稱，現場勘查過程中發現一支錄音筆，已送專業機構鑒定。同時，公安機關已邀集大陸權威刑事技術專家到現場參與勘驗。此前通報還指，胡鑫宇在校內多科測試成績於班級排名中下，他曾向老師同學表示，學習吃力、壓力大，注意力難以集中，存在睡眠問題、休息不好，想回家。

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