老婆曾當酒店妹「1習慣」難改！他動怒下禁足令…被告家暴了

▲示意圖，和本新聞無關。（資料照／記者張一中攝）

記者朱祖儀／綜合報導

如果要結婚，你會在意另一半的職業嗎？一名男網友表示，老婆以前在酒店上班，但婚後就沒有工作了，平常都賴在家裡酗酒，他也都寵著對方。未料先前女方夜唱又喝醉，一整晚都沒回家，他氣得下禁足令，結果對方就跑去報案控告家暴，讓他相當傻眼。

「我要抱怨我的老婆，雖然馬上就會變前妻了」，原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，先前在網路上認識老婆，雖然知道對方在酒店工作，但他並不在意，還是決定將對方娶回家。而遇到疫情之後，老婆就沒有工作了，這幾年都靠他養，對方每天都在家中酗酒睡覺，甚至濫用安眠藥，但他還是選擇包容。

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日前老婆說要去夜唱，答應天亮前會回家，結果他隔天早上準備出門上班前，對方才回到家中，並說「喝醉睡朋友家」。他聽到後生氣地說「妳以後不准出門，妳被禁足了」，沒想到事後對方竟跑去報案，說他家暴、限制人身自由，還和朋友說「我一定要從他（原PO）身上撈到些什麼才離婚」，讓他相當心寒，表示「這輩子我遇過太多瘋女人，這個真的是我遇過最瞎最扯的！」並勸說「酒店妹真的不要娶！」

不少網友看到後，紛紛留言表示「感覺是你慣出來的！她的生活習性就是這樣，你還由著她，結果當然不意外呀」、「自己選的路，跪著也要走完」、「那為什麼要娶？交往期間不知道她生活圈跟生活習慣嗎？」也有人認為，「其實跟是不是在酒店上班沒關係，很多不在酒店上班的也是這樣的，只能說你太衝動啦！還沒真的了解她就結婚」、「跟職業工作沒有關係，祝福你早日脫離苦海」、「但你確實是限制人身自由沒錯啊」。

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