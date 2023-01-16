哥哥拒娶未婚妻「把她當砲友而已」！　復仇內幕曝光…全場力挺

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

如果看不慣家人的作為，你會怎麼辦呢？一名網友表示，哥哥和女友已經交往多年，卻遲遲沒有結婚，事後才知道，原來是因為女方曾劈腿，哥哥為了報復，才會表面裝作已經原諒，實際上想要用浪費對方青春的方式當作報復手段，「現在只把她當作砲友而已」，讓他聽了相當傻眼，不知道要不要將此事告訴女方。

原PO以「哥哥把未婚妻當作砲友」為題在Dcard發文，表示哥哥和交往多年的女友已經到了適婚年齡，不過哥哥都沒有規畫婚禮的打算，一問之後才知道，女方多年前曾出軌過，哥哥表面上假裝已經原諒，其實是想要以「浪費女方青春」的方法來復仇，現在只是將對方當作砲友而已。

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原PO表示，撇除女方出軌行為，其實家人都很喜歡哥哥女友的個性和職業，因此他最近也詢問哥哥是否能夠放下過去的仇恨，把女友娶進門。不過哥哥都很堅持就是要報復，還說「我這樣對付她是剛好而已」，聽到對方的說法，讓他很猶豫是否要將此事告訴哥哥女友。

▲哥哥想報復女友的出軌行為。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

原PO也說，曾和哥哥女友聊天，對方很期待婚後要如何規劃夫妻工作、教育小孩的事，「哥哥女友一直以為以前出軌的事情已經過去了，深信著哥哥一定會把她娶進門，只是因為這幾年疫情關係，所以才遲遲不求婚而已」。他表示在感性上應該要支持哥哥，但在理性上又覺得浪費一個女生的青春很過分，不知道該怎麼辦。

不少人看到文章後，都力挺哥哥表示「我是覺得不關你的事的話，就別去瞎攪和啦」、「所以她的青春是青春，你哥的青春不是青春嗎？你哥也是在支付自己的青春報仇」、「你哥願意花時間報復那是他的事，他也是在花自己的青春，勸你別多管閒事」、「我覺得這屬於別人的事情，既然是別人的事情就別管太多，別兩敗俱傷」、「時間到了他們兩個自然會遇到問題，再看他們怎麼溝通囉，這種不知道誰對誰錯的問題就不要插手了吧」。