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22歲少婦離奇失蹤！夫證詞反覆引疑竇　住家地底「挖出女屍」

▲▼22歲少婦離奇失蹤！夫證詞反覆引警疑　住家地底挖出遺體。（圖／翻攝自推特）

▲潔西卡疑似是遭到丈夫謀殺。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

巴西一名22歲婦女日前被發現失蹤，留下2個年幼的孩子單獨待在家中，而警方深入調查後，認為她的伴侶口供矛盾，因此在4人的住家徹查，沒想到就在房子地底下發現她的屍體。警方指出，死者2022年曾通報家暴，但因沒有受傷，也沒有目擊證人，因此不了了之，怎知如今卻因此命喪愛人手下。

根據《鏡報》報導，22歲的潔西卡（Jéssica Rayara）平時和她的伴侶、2名孩子一起住在巴西聖卡塔琳娜州的住宅。然而潔西卡日前卻突然失蹤，警方接獲通報後隨即投入調查，而她最後一天被發現則是在2月5日。潔西卡有2名孩子，分別為5歲與2歲。

警方在她失蹤後，將她的伴侶帶到警局訊問，不過馬上就將其釋放。儘管如此，警方仍在他的陳述中發現矛盾之處，懷疑案情並不單純，因此在4人的住家進行大範圍搜查，沒想到2月7日發現被埋藏在房子底下的潔西卡遺體。

尋獲遺體後，警察隨即對她的伴侶發布緊急逮捕令，並在位於犯罪現場周遭的嫌犯兄弟家中，找到他本人，同時將其逮捕。

警方指出，死者2022年曾向警方通報家暴，但因為沒有受傷，也沒有其他的目擊證人，因此並沒有獲得重視。當局將會對死者的遺體進行檢驗，以確定詳細死因。而兩人的孩子目前則暫時被當地政府安置照顧。

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