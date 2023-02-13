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周玉蔻節目上批他「家暴拋妻棄子」　趙少康提告求償1000萬

▲▼資深媒體人周玉蔻在政論節目質疑中廣董事長趙少康拋妻棄子。(圖/翻攝YouTube《辣新聞152》)

▲資深媒體人周玉蔻在政論節目質疑中廣董事長趙少康拋妻棄子。(圖／翻攝YouTube《辣新聞152》)

記者黃哲民／台北報導

中廣董事長趙少康與資深媒體人周玉蔻屢因政治立場不同而相互放話，趙少康終於對周玉蔻提告，導火線是周玉蔻去年(2022年)在政論節目批趙「拋妻棄子」，趙要求周與播出節目的民視公司連帶賠償1000萬元，並須移除抹黑他的言論，台北地院今首度開庭，周的律師聲稱趙說要選2024總統，本案評論擬參選人的人品、涉及公益，趙的律師反駁強調趙還沒登記參選公職，與公益無關，法官諭知今年4月18日再開庭。

本案源於去年9月19日，周玉蔻主持民視《辣新聞152》政論節目時，為了反擊趙少康說他是民進黨側翼，周火力四射點名趙少康「我以前飛碟電台的董事長(周曾在飛碟電台主持節目)，好好地自重」，揚言趙若繼續再批評她，「那我就告訴你，你打你的太太、家暴，扔掉你家的兒子、不認骨血，拋妻棄子」。

周玉蔻在同月17日，已先在個人臉書PO文「老趙啊老趙，在我是非大旗、肅清邪魔的名單上，你的列名甚為末路，可別耐捺(應為按捺)不住、自提油火燒身啊！關鍵字：家暴...拋妻棄子...不認骨血。」等語。

此外，周玉蔻前年(2021年)8月26日，在她經營的《放言》網站也刊登過「趙少康如果想玩政治、打算回到政壇，應回答新黨的電台如何被你據為己有、你在人生過程裡是如何對待親身兒子的」、「這些事情不會隨著時光被海浪吹走，沙灘上總會留下足跡」，意指趙有家醜。

▲▼中廣董事長趙少康公布新竹封關民調。（圖／趙少康辦公室提供）

▲中廣董事長趙少康告周玉蔻求償1000萬元。（資料照／趙少康辦公室提供）

趙少康自認遭抹黑，將前述周玉蔻的言論一併提告，要求周玉蔻與民視連帶賠償精神慰撫1000萬元，且各須移除本案抹黑他的言論及節目影片、不得再發表或散布。

北院今首度開庭，雙方都委任律師出庭代打，周玉蔻的律師表示，周今天有事撞期，希望基於媒體人保護消息來源的義務，下次讓周親自出庭向法官說明求證過的2個消息來源身分。趙的律師主張，周的言論是故意侵害趙的人格權與名譽權，民視沒善盡審查義務，應負過失侵權責任。

民視委任律師強調，公司尊重政論節目主持人與來賓的發言，言論責任應由當事人自負，除非涉及《廣播電視法》禁止違反公序良俗等規定，製作人才會刪除預錄節目裡的爭議片段，否則若違法情節嚴重，製播單位可能會被主管機關處罰。

法官要求周玉蔻的律師釐清周本案言論屬於「事實陳述」還是「意見表達」，因為責任不同，周的律師主張趙少康去年已宣布要參選2024總統大選，評論擬參選總統者的人品、對待親生兒子的方式，應與公益有關，趙的律師反駁指出，趙就算有宣布，至今也沒登記參選任何公職，本案言論與公益無關，法官諭知今年4月18日再開庭，雙方律師今開完庭均婉拒受訪。

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