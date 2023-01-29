妹子愛愛太激烈！下體大出血「掉血塊」　衝急診才知：子宮裂開3公分

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶難免想要有肌膚之親，但如果發現有不正常出血，一定要馬上停止。一名女網友表示，前幾天和男友愛愛完，發現床上和身上都是血，因為和生理期的時間接近，因此沒有多想。可是之後血量異常多，她急忙到醫院掛急診，才知道原來是子宮下方裂了3公分，所幸及時手術才沒有釀成遺憾。

原PO在Dcard發文表示，前幾天和男友愛愛結束後，發現床上、肚子及下體都是血，因為算時間剛好快到生理期，所以她以為是月經，先墊了衛生棉就去休息。未料過了10分鐘後，她突然感覺下體有血塊掉落，且無時無刻都有大量的血流出，隨即跑到醫院掛急診。

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▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO透露，到醫院時可能因為大出血，當下她覺得有些頭暈、心跳加速，所幸醫院處理快速，馬上就轉到婦產科檢查，才知她子宮下方有3公分裂痕。醫師見狀急忙用紗布和藥物止血，且說若是隔天還持續出血，就必須動手術。

結果隔天早上，原PO發現下體持續流血，就馬上到婦產科報到，動完手術後才終於可以安心。但她也說結束之後感覺非常疼痛，因此提醒「女孩們要壞壞可以，但真的有不舒服的時候就要停止，這次也是學到教訓」。

不少網友看到後紛紛表示，「看完肚子好痛」、「天哪看了好可怕，要好好照顧自己身體欸，希望妳趕快好起來」、「妳以後自然產要跟醫生講病史，否則容易再裂開」、「我以為黃體破裂已經是最糟，原來還有子宮裂開這種事」、「好可怕，希望妳現在好多了」。

另外，也有許多人好奇當下有什麼感覺，以及子宮裂開的原因。對此，原PO回應，愛愛當下也有感覺到疼痛，但還可以忍耐，所以沒有想太多，建議若是過程中真的感覺不舒服，應該馬上停止且去看醫生會比較保險。而她子宮裂開的原因，主要是因為男友尺寸比較大，加上性行為太過激烈，才會導致這個結果。