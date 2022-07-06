婆婆靠「出租老公」養家！公公被金主輪流包養　晚年悽慘下場曝光

▲原PO發現公公被金主包養。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者朱祖儀／綜合報導

每對夫妻維持婚姻的方式不同，但這方法真是讓人大開眼界。一名人妻分享前公婆的離譜事蹟，表示婆家原本是靠婆婆做生意維持生計，但好景不常，生意狀況越來越不好，沒想到之後婆婆就改靠「出租老公」來養家。只是男方年紀大了之後，金主出手不再闊綽，導致夫妻倆晚年過得很悽慘。

原PO在「匿名公社」發文表示，20歲結婚時以為婆家的經濟狀況是小康以上，不過其實裡面問題重重。她透露公公從小就過著紈褲子弟的生活，小時候靠著媽媽照顧，結婚後就靠老婆養，「白天去台北舞廳跳舞，晚上回家安撫老婆」，從出生到近80歲高齡，都未曾經歷過什麼叫「養家糊口」。

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▲公公從小就過著紈褲子弟的生活。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

不過公婆的婚姻在小叔出生後發生變化，婆婆生產完落下婦科疾病，他們因此過著無性生活，但風流的公公仍不改本性，繼續在外面拈花惹草，2人只能為了孩子繼續維持表面的關係。之後婆婆的生意出現問題，經濟狀況大不如前，讓這段婚姻變得更加詭異，「由於公公嘴甜會哄女人，所以當時被一個當年某集團千金包養，每個月按時給付婆婆安家費用，自此開始了出租老公賺取收入的畸形婚姻」。

雖然公公和千金的關係沒有維持很久，但隨後又有另一名「金主」接手，原PO嫁進去後還要恭敬的叫對方一聲「阿姨」。當時她以為管好自己就好，但事情沒有這麼簡單，因為老公戒不了毒品，她想要離婚，最後經過了一番磨難，共付了200萬扶養費才終於重獲自由。

▲公婆晚年只能靠孫字被扶養。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO也透露公婆最後的下場，表示男方「年老色衰」後，金主一個比一個還小氣，加上2個兒子因為毒品相繼入獄，家中沒有人能負擔養家餬口的重擔，照顧公婆的責任就落在孫字輩身上。她為了減輕自己兒子的負擔，只好到處去申請政府的補助。如同八點檔的劇情曝光後，讓網友全都看傻眼。