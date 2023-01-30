環狀線全完工爭經營權？　蔣萬安留伏筆：待考量路線長度、出資比例

記者袁茵／台北報導

台北捷運公司環狀線經營權於1月30日到期，雙北今將開會討論後續經營權，不過農曆年前就已初步決議，將有一段過渡期由雙邊共同經營，再平順移交給新北。對於環狀線經營權態度，台北市長蔣萬安30日表示，一定是由一家捷運公司營運，至於全線完工後會不會爭取經營權，則要考量路線長度、出資比例。

▲蔣萬安到市政大樓進行新春賀歲廣播。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安30日上午於市府大樓進行新春賀歲廣播，關於今日雙北將討論環狀線經營權，目前是否確定朝向過渡期各自經營？蔣萬安回應，依照當時跟新北簽訂的行政契約，是由新北出資、台北代為新建，以及環一（環狀線第一階段）整條路線都在新北市，契約到期就應該移交還給新北，「目前我們已經達成共識，最重要是確保旅客權益不受影響，整個移交過程一定會非常順利完成。」

媒體追問，過渡期時間有多長？蔣萬安提及，這部分會持續跟新北緊密合作，最重要是確保旅客權益，以及整個移交過程非常順利。

至於完工後是否希望統一由一間捷運公司經營，台北市會不會來爭取經營權？蔣萬安說，依照大眾捷運法、兩個城市共識，未來全線包括南北環段完成後，一定是由一家捷運公司，也就是一個主管的地方政府來營運，這部分都有共識。

媒體再度追問，台北市會不會爭取未來經營權？蔣萬安語帶保留地說，依照過去經驗、相關法規，未來全線完工之後，包括路線長度、出資比例都是未來考量部分。