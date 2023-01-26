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堅持要移黃牌重機！大媽跳針「什麼規定？」　畫面曝光警要罰了

▲大媽為停車，不聽勸阻擅自移黃牌重機。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲大媽為停車，不聽勸阻擅自移黃牌重機。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

記者張君豪、翁子皓／台北報導

有民眾在北市中山區林森北路目睹到一名大媽開自小客車準備停車，結果她發現停車格上停著一輛黃牌重機，竟下車想把重機移車，好讓自己的車能停進去，民眾見狀後勸說，但大媽仍不聽勸擅自移車。對此，警方表示，警方可依「道路交通管理處罰條例」停車位置與方式不依規定，處600元以上1200元以下罰鍰。

有民眾在YouTube「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」上分享影片，只見影片中一名大媽開自小客車準備停車，但該停車格早停著一輛黃牌重機，大媽竟突發奇想，下車打算移開該輛重機，好讓自己的車能停進去。拍攝影片的民眾見狀，上前勸阻並解釋「黃牌重機停這裡沒有錯，不能亂移車」，並表示一個停車格只能停一輛車。但大媽卻沒聽進去，跳針反問「蛤？什麼意思？」「我停過來一點，讓我們也停一下，為什麼不行？」「這是什麼規定？」隨後還稱「這樣可以啦」，堅持移車後將車停好，隨後揚長離去。

影片經PO上網，引發網友的熱烈討論，有網友表示「雖然感覺大媽並沒有聽懂，但謝謝你的仗義，願意花時間處理這種事」、「溫暖與富有人性的教大媽觀念，大媽依然不懂」、「一車一格有這麼難嗎」，還有網友開玩笑的說「這是一個60年代的大媽穿越到現代的故事」、「看車子右前側戰績輝煌，果然非等閒之輩」。

對於該起事件，北市警局交通大隊中山交通分隊表示，有關本案自小客車駕駛人擅自移動合法停放於車格內之重機，且有一個停車格位停放兩台車輛情形，警方可依「道路交通管理處罰條例」第56條1項9款，停車位置與方式不依規定製單舉發，處600元以上1200元以下罰鍰，而移車部分屬民事侵權行為，如自小客駕駛人另有造成重機損害，可尋求法律程序救濟求償。

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